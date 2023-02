AlphaTauri met gentiment la pression sur Tsunoda

Marquer des points régulièrement pour concrétiser deux années d'expérience : pour Yuki Tsunoda, la mission en 2023 est limpide sur le papier, mais la manière d'y parvenir sera scrutée de très près. Désormais associé à un rookie pas vraiment comme les autres en la personne de Nyck de Vries, le Japonais devra répondre aux attentes d'AlphaTauri. Par la voix de Franz Tost, l'équipe de Faenza fixe d'ailleurs déjà le cadre, alors que l'AT04 a été présentée samedi soir.

"L'an dernier, Yuki était en difficulté avec la voiture", reconnaît le directeur de l'écurie italienne. "Cette année, je m'attends à ce que l'on ait une voiture compétitive, et Yuki devra toujours viser la Q3 et les points en course. Il est extrêmement talentueux et il a maintenant beaucoup d'expérience après deux saisons passées en Formule 1. Cette saison, évidemment, il doit marquer beaucoup plus de points que l'an dernier."

Yuki Tsunoda se sait naturellement attendu au tournant, mais il assure qu'après deux saisons, il est "à un niveau complètement différent désormais". Réputé pour une gestion parfois délicate de ses sentiments, le pilote de 23 ans n'ignore pas les difficultés qu'il a rencontrées depuis ses débuts en 2021 mais estime avoir muri et progressé dans des domaines clés.

"J'ai conservé les aspects positifs de ma première année, mais maintenant, je contrôle mieux la situation, je suis davantage impliqué dans l'équipe quand il est question de développement, et j'agis aussi différemment après avoir appris énormément de choses, pas seulement en course mais aussi dans ma vie de tous les jours", détaille-t-il. "Et ça a aussi une incidence positive sur la manière dont je cours. J'avais sous-estimé ce que ça impliquait, mais j'ai découvert ce qui était vraiment important."

"Mon principal objectif est d'être performant de manière plus régulière à chaque course, indépendamment des performances de la voiture, et de marquer des points de manière plus fiable. Je veux davantage me contrôler, en toutes circonstances, bien travailler avec l'équipe, comprendre la voiture aussi vite que possible, dès le premier Grand Prix à Bahreïn."

AlphaTauri a présenté sa livrée 2023 à New York.

Le départ de Pierre Gasly pourrait constituer une belle opportunité pour Yuki Tsunoda, mais le profil de son nouveau coéquipier a peut-être tout du piège. Débutant (ou presque) en Formule 1 à 28 ans, Nyck de Vries cristallise déjà les compliments de son nouveau patron. De quoi ajouter un peu plus de pression sur son voisin de garage…

Nyck est l'un des plus doués pour ce qui est de la compréhension technique de la voiture. Franz Tost, directeur d'AlphaTauri

"Nyck de Vries n'a fait qu'un seul Grand Prix en Formule 1, l'an dernier à Monza, où il a réalisé une performance fantastique", rappelle Franz Tost. "Cependant, il a une énorme expérience en compétition, il a gagné des courses et des titres dans de nombreuses catégories où il a couru. Je suis donc certain qu'il sera capable de signer de bons résultats durant la saison, en terminant dans les points en course."

"Nyck est techniquement très compétent, et concentré. Quand il a piloté notre voiture l'an dernier aux essais d'Abu Dhabi, en fin de saison, il apportait déjà un bon retour technique aux ingénieurs. Je pense qu'il comprendra immédiatement la nouvelle voiture. Il se familiarisera rapidement avec la voiture et ses retours techniques seront utiles car, comme je l'ai déjà dit, il comprend les défis techniques posés par une Formule 1. Je pense que c'est l'un des plus doués pour ce qui est de la compréhension technique de la voiture."

