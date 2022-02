AlphaTauri présente la toute nouvelle AT03

La Scuderia AlphaTauri est la cinquième écurie de Formule 1 à lancer sa saison 2022, en présentant ce lundi son AT03, troisième monoplace officiellement construite par le constructeur italien, qui a pris la suite de Toro Rosso à partir de 2020. Cette monoplace n'apparaîtra pas publiquement avant les premiers essais privés à Barcelone et il faut pour le moment se contenter d'une présentation vidéo du concept. On distingue toutefois une solution radicale et agressive au niveau des pontons.

Retenant les couleurs blanches et bleue de ses devancières, avec un design modifié, la monoplace affiche également le logo "HRC" sur son capot moteur, puisque si officiellement Honda s'est retiré de la Formule 1 et Red Bull devenu motoriste via sa nouvelle division moteur, dans les faits c'est encore largement Honda qui fabrique et gère les unités de puissance. Pour rappel, HRC veut dire "Honda Racing Corporation".

La stabilité est le maître mot de beaucoup d'écuries dans cette intersaison, et c'est d'autant plus vrai pour AlphaTauri. L'écurie de Faenza conserve en effet ses deux pilotes, avec en chef de file un Pierre Gasly toujours ambitieux après une saison 2021 remarquable, et au contraire un Yuki Tsunoda qui devra hausser son niveau de jeu. Sur le plan du staff technique, aucun mouvement d'importance n'est à signaler, Franz Tost demeurant aux commandes de la structure et Jody Egginton à la direction technique.

"Je suis enthousiaste de pouvoir enfin révéler ce à quoi ressemblera notre Formule 1 2022", se réjouit le directeur de l'écurie. "C'est une ère complètement nouvelle pour la F1 et nous espérons que ce package sera très fort, après les succès de l'an dernier. Une fois encore, nous avons travaillé étroitement avec AlphaTauri pour présenter notre nouvelle voiture et je pense que nous avons réussi à faire quelque chose de très particulier."

Le programme des présentations F1