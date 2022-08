AlphaTauri a la pression pour donner à Gasly une "voiture d'enfer"

Pierre Gasly et la Scuderia AlphaTauri vont presque de pair, de nos jours. Depuis ses débuts fin 2017, à l'exception d'un bref intermède infructueux chez Red Bull, le Français a déjà participé à 87 Grands Prix au sein de la structure de Faenza. Au terme de la saison prochaine, leur partenariat devrait frôler les 120 courses… mais celui-ci va-t-il se prolonger à l'avenir ?

Fer de lance de l'écurie transalpine, où il a trouvé un niveau de performance élevé et un environnement appréciable, Gasly n'en perd pas pour autant l'envie de rejoindre un top team, alors que les portes de Red Bull Racing ne s'ouvrent toujours pas à lui. Fin 2023 s'achèvera son contrat avec la marque au taureau, et dans un contexte où AlphaTauri n'occupe que la huitième place du championnat des constructeurs, la Scuderia sait avoir fort à faire pour garder le tricolore dans ses rangs.

"Il a un fantastique esprit d'équipe, mais il ne faut pas confondre ça avec sa soif de succès", analyse le directeur technique Jody Egginton au sujet de Gasly dans le podcast Beyond The Grid. "Il travaille dur, il travaille bien avec les ingénieurs, il explique bien les choses – bonnes ou mauvaises – dans l'équipe, il tire tout le monde vers le haut avec son optimisme, et lui-même veut ouvertement être tiré vers le haut."

"Il est ambitieux ; il a signé pour l'an prochain, alors donnons-lui d'une voiture d'enfer l'an prochain ! Il est un atout. Nous avons la pression pour assurer de lui donner ce dont il a besoin l'an prochain afin de continuer sur le chemin que nous voulons emprunter. Nous aimons travailler avec lui, c'est quelqu'un d'intelligent et il continue de progresser en tant que pilote. C'est fantastique à voir."

Jody Egginton, directeur technique AlphaTauri

Egginton a salué l'attitude de Gasly lorsqu'il a été rétrogradé de Red Bull à Toro Rosso lors de la trêve estivale 2019, le tricolore ne s'étant pas apitoyé sur son sort. Quant à savoir s'il était un meilleur pilote après cette expérience, le Britannique répond : "Certainement, assurément. On dit souvent qu'on apprend des bonnes et mauvaises expériences ; il était un meilleur pilote à son retour, il est revenu fort mentalement. Il savait ce qu'il voulait faire, il savait où il voulait aller."

Avant que Gasly ne rejoigne Toro Rosso, Egginton a notamment travaillé avec Max Verstappen et Carlos Sainz à Faenza. Il voit justement des parallèles évidents entre son pilote actuel et ceux qui sont tous deux habitués aux avant-postes en cette saison 2022.

"Nous avons travaillé avec Carlos et Max au début de leur carrière, et il était clair qu'ils avaient les caractéristiques pour être des pilotes talentueux, et Pierre, quand nous avons commencé à travailler avec lui, a d'emblée montré les mêmes caractéristiques. Oui, il y a beaucoup de similitudes. Ces deux gars sont un très bon exemple : ils étaient super, ils sont arrivés chez Toro Rosso et ont été compétitifs, très forts, motivés à travailler dur. Pierre a montré toutes ces mêmes caractéristiques. Ils sortent du même moule", conclut Egginton.

Lire aussi : Gasly et AlphaTauri en quête de réponses pendant la trêve