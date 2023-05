AlphaTauri relève la tête, Tsunoda s'impose un peu plus

Un petit point de plus, après une nouvelle dixième place de Yuki Tsunoda, ne change pas grand-chose à la situation comptable d'AlphaTauri. Pourtant, le Grand Prix d'Azerbaïdjan a fait office de bonne surprise pour le Japonais, très satisfait des progrès affichés par son écurie. Alors si l'équipe italienne, qui va restructurer ces prochains mois son management, reste neuvième du championnat constructeurs avec deux unités seulement, c'est le niveau de performance et les perspectives enfin plus optimistes que retient son pilote, bien plus à son aise qu'un Nyck de Vries auteur d'un week-end cauchemardesque.

Présent en Q3 et qualifié huitième sur la grille, Yuki Tsunoda a même un temps espérer pouvoir viser plus, mais il se contente aisément de la dixième position à Bakou. "C'était une course difficile, plus que prévu, et je visais évidemment plus, septième ou huitième", admet-il. "Mais on a eu beaucoup de mal dans le deuxième secteur, parce qu'on a réduit l'appui aérodynamique pour se focaliser davantage sur la ligne droite, ce qu'on a réussi à faire, mais en en perdant dans le deuxième secteur."

"Je pense tout de même que l'équipe a fait un travail fantastique, surtout que l'on n'avait pas fait beaucoup de tours sur les longs relais. Les mécaniciens et les ingénieurs ont fait du bon boulot, notamment hier [samedi], car ma voiture était endommagée et ils ont tout réparé. Ce point est assez important. On doit continuer comme ça.

Alors qu'il avait quitté Melbourne sans grands espoirs à court terme, voici donc Yuki Tsunoda ragaillardi. "On a clairement fait un bon pas en avant, et je ne m'y attendais pas en Azerbaïdjan", souligne-t-il. "Je sais qu'habituellement on a une bonne voiture ici, mais je n'en attendais pas tant, donc je suis content car j'ai pu maximiser cette opportunité. C'est la troisième année, j'ai de l'expérience, et depuis la deuxième partie de saison dernière je commence à avoir un rythme, et j'ai pu continuer sur cette lancée. Je suis content de ma forme."

Les belles promesses réjouissent également Franz Tost qui, après des semaines compliquées et alors qu'il passera la main à Laurent Mekies en fin de saison, aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel.

"On est venus sur ce Grand Prix avec des évolutions aérodynamiques, et je suis heureux de die qu'elles semblent très bien fonctionner", se félicite l'Autrichien. "L'équipe a fait un travail fantastique à Bicester [la base anglaise d'AlphaTauri] car on a été compétitifs dès le début du week-end. Yuki a fait un travail fantastique. Il a pu s'intercaler entre les McLaren, rester assez proche de Norris et tenir Piastri derrière lui. Félicitations à lui pour cette nouvelle grosse performance, qui démontre à quel point il progresse course après course. Dans l'ensemble, on a considérablement amélioré les performances de la voiture depuis le début de la saison, et j'ai encore plus hâte d'être au prochain Grand Prix à Miami."