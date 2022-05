Chez AlphaTauri, on s'attend à souffrir sans évos à Barcelone

Le lancement de la "saison européenne" de Formule 1, au Grand Prix d'Espagne, est généralement l'occasion d'apporter un conséquent package d'évolutions pour les écuries. Certes, la catégorie reine du sport automobile est déjà passée par la case Imola cette année, mais nombreuses sont les équipes qui vont apporter de nouvelles pièces à Barcelone…

Cependant, ce n'est pas le cas de Haas, ni d'AlphaTauri, qui n'a "rien de particulier" d'après les dires de Pierre Gasly. Ce dernier désigne "principalement l'aérodynamique" comme la faiblesse de la petite Scuderia sous cette nouvelle réglementation : "Il s'agit principalement d'obtenir plus de charge [aéro] du fond plat, d'essayer d'être plus efficient – moins de traînée et plus de charge sur les voitures. Soufflerie, CFD… Nous avons des évolutions à venir, elles ne sont simplement pas prévues à court terme."

Forcément, le week-end s'annonce compliqué pour une écurie qui peine déjà à atteindre la Q3, avec 40% de réussite cette saison. "Oui, je m'attends à ce que ce soit difficile", confirme Yuki Tsunoda. "Ça va certainement être une bataille serrée. Nous n'avons pas besoin de ces batailles. La tendance selon laquelle nous avons légèrement reculé par rapport à l'an dernier est avérée. Et comme l'a dit Pierre, nous n'avons rien prévu [pour ce week-end]."

"Il faut vraiment que nous maximisions la performance à chaque fois pour être en Q3 et pour jouer les points. J'ai entendu que certaines équipe, comme Alpine, apportaient beaucoup de nouveautés. Ce sera donc difficile, mais en même temps, la dernière fois, nous sommes passés en Q3 avec les deux voitures. Nous savons que nous avons des monoplaces très correctes. Espérons que cette performance dure jusqu'à l'arrivée de nouvelles évolutions."

C'est tout particulièrement le train avant qui pose problème aux pilotes de l'AT03. "Je pense qu'actuellement, le train avant n'est pas aussi fort que ce que j'aimerais, surtout dans les virages moyens et lents, j'ai du mal à faire tourner la voiture", analyse Gasly. "Et après, c'est de la pure glisse, à haute vitesse nous ne faisons que glisser des quatre roues et nous ne pouvons pas conserver autant de vitesse que les autres. Je ne pense pas qu'il y ait de secret, nous savons que c'est un domaine que nous devons améliorer. Mécaniquement, la voiture semble être relativement bonne. On peut toujours trouver une meilleure solution mais pour l'instant, nous savons juste que nous avons besoin de plus de charge sur cette voiture."

Pierre Gasly (AlphaTauri)

"C'est quasiment pareil, je dirais", ajoute Tsunoda. "Nous donnons aux ingénieurs un feedback relativement similaire, ce qui est bon pour l'équipe. C'est mieux que de donner un feedback complètement opposé et que ce soit le désordre."

C'est notamment ce faible train avant qui explique, selon Gasly, l'écart moindre le séparant cette saison de son coéquipier nippon, qui reste dominé en qualifications mais a marqué plus de points : 10-6. Un bilan qui n'est pas forcément complètement représentatif en raison des pépins techniques et des faits de course.

"Je pense qu'il y a divers facteurs [expliquant l'écart réduit avec Tsunoda]", estime Gasly. "Yuki est performant, il a plus d'expérience [qu'avant]. Et de notre côté, je pense que nous n'avons pas encore trouvé quelque chose pour que la voiture soit comme je le veux. Chaque week-end, nous avons eu quelques problèmes çà et là. Comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment connu de week-end propre du début à la fin, alors je pense que c'est le principal objectif de notre côté. Pas besoin de se réinventer et de trouver des solutions folles. Nous avons du potentiel, mais pour l'instant, chaque week-end nous avons des problèmes et nous sommes un peu en difficulté."

"Il y a un tout petit problème de fiabilité", confirme Tsunoda avec timidité. "Quasiment à chaque course, il y a une des voitures qui a une sorte de problème. Nous n'avons pas encore accompli ce genre de week-end complètement propre. Je pense que ces problèmes, nous les comprenons de mieux en mieux et nous en avons de moins en moins."

Gasly peut au moins se consoler avec sa belle prestation de Miami, où il a passé quasiment toute la course dans le top 10 malgré un accrochage avec Fernando Alonso avant son abandon, causé par une collision avec Lando Norris. "Nous avions un énorme trou dans le fond plat à partir du troisième tour. Nous ne comprenons même pas comment nous nous sommes battus pour de telles positions, car nous perdions énormément de charge [aéro]. C'est pourquoi j'estime juste de dire que c'était l'une de mes meilleures courses en matière de pilotage ; la voiture était extrêmement difficile", conclut le Français, qui va désormais tenter de poursuivre une série catalane de trois courses consécutives dans les points.

Lire aussi : François Sicard prendra ses fonctions au GP de Monaco

Propos recueillis par Matt Kew