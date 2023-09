AlphaTauri confirme Ricciardo et Tsunoda pour 2024

C'est à Suzuka, sur les terres de Honda et de Yuki Tsunoda, que la Scuderia AlphaTauri vient d'annoncer la composition de son duo de pilotes pour la saison 2024 de Formule 1. Le Japonais va effectuer une quatrième saison dans l'élite au sein de la structure transalpine, à nouveau rejoint par Daniel Ricciardo.

La position de Tsunoda a brièvement été menacée par les débuts en Formule 1 flamboyants de Liam Lawson, qui assure un intérim convaincant depuis la fracture métacarpienne subie par Ricciardo à sa main gauche lors des essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. Cependant, Red Bull a décidé de renouveler sa confiance au Japonais tout en continuant de compter sur Lawson dans le rôle de réserviste des deux teams de la marque.

Devenu leader de l'écurie à la suite du départ de Pierre Gasly fin 2022, Tsunoda a su endosser ce rôle en conservant davantage son sang-froid dans les moments difficiles et en prenant plus d'initiatives dans la recherche des réglages parfaits lors de chaque week-end de Grand Prix. Rappelons qu'il était initialement associé au rookie Nyck de Vries.

Tsunoda et AlphaTauri, ce sont actuellement 59 Grands Prix pour 56 départs (la mécanique l'a déjà trahi à trois reprises avant l'extinction des feux), avec 14 arrivées dans les points à la clé... mais la moitié lors de sa première saison en 2021, lorsque la monoplace transalpine était nettement plus compétitive.

"Je suis enchanté d'annoncer que je vais rester à la Scuderia AlphaTauri pour la saison 2024 de Formule 1", déclare le jeune loup. "Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à me battre et à collaborer avec l'équipe et Daniel. Bien sûr, je vais travailler aussi dur que possible pour le reste de la saison et au-delà, afin de progresser en tant que pilote. Je sus reconnaissant envers Red Bull et Honda, qui continuent de me soutenir et de croire en moi, et je suis très heureux et reconnaissant de continuer ce partenariat."

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Quant à Daniel Ricciardo, son retour dans l'élite ne se passe décidément pas comme prévu. Le vétéran australien compte briguer le baquet de Sergio Pérez chez Red Bull Racing en 2025, mais il en est déjà à quatre Grands Prix sur la touche en raison de sa blessure, et sa présence au Qatar dans deux semaines est plus qu'incertaine. Cependant, il devrait avoir tout le loisir de faire ses preuves en 2024, avec l'objectif de convaincre que ses performances médiocres chez McLaren n'étaient qu'une exception circonstancielle.

"Je suis absolument ravi de rouler avec Yuki à nouveau l'an prochain et de poursuivre l'aventure avec la Scuderia AlphaTauri", se réjouit Ricciardo. "C'est une période enthousiasmante pour l'équipe en raison des progrès que nous avons déjà réalisés et des projets pour l'avenir. Nous construisons, et c'est une excellente sensation. Il y a beaucoup de travail à faire, mais nous nous dirigeons dans la bonne direction et il y a beaucoup de choses dont se réjouir. Vivement 2024 !"

L'atout de la continuité

Du côté de Faenza, on se réjouit de la continuité que permettra ce duo et on va jusqu'à affirmer disposer de "l'un des duos de pilotes les plus compétitifs de la grille", bien que la concurrence ne manque pas.

"L'an prochain, le Règlement Technique demeure globalement inchangé, et il était donc logique de choisir la continuité dans notre line-up de pilotes également", estime Franz Tost, dont 2023 est la dernière saison en tant que directeur de la Scuderia AlphaTauri. "Je suis très satisfait de la progression réalisée par Yuki au fil des deux dernières années et demie avec notre équipe, et avec la belle expérience du vainqueur en Grand Prix qu'est Daniel, nous aurons l'un des duos de pilotes les plus compétitifs de la grille en 2024."

"Peter [Bayer, PDG] et Laurent [Mekies, futur directeur d'équipe] auront un excellent duo pour commencer la nouvelle saison dans la bonne direction. Quant à Liam, qui a impressionné tout le monde lors de ses courses jusqu'à présent, il aidera vraiment l'équipe dans son rôle de développement en tant que troisième pilote, et je suis sûr qu'il aura bientôt un avenir en Formule 1."

Peter Bayer conclut : "Nous sommes dans une position privilégiée, ayant accès à de grands talents du monde de Red Bull. Le mérite revient au Dr Marko pour le travail accompli depuis de nombreuses années. Daniel et Yuki n'ont pas seulement montré une science de la course fantastique, ils sont aussi d'excellents ambassadeurs mondiaux pour notre écurie et notre sport. Liam s'est placé sous les projecteurs de la F1 en seulement trois courses et je suis très content que nous puissions continuer de le préparer pour son avenir."

