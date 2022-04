Alpine met en garde contre des concessions à Porsche et Audi

En attendant la finalisation du nouveau règlement moteur, qui devrait être lancé en 2026, le groupe Volkswagen a récemment donné son feu vert pour que Porsche et Audi viennent gonfler les rangs des motoristes en Formule 1, bien que la décision finale dépende du contenu du futur règlement. Les deux marques allemandes devraient mener deux programmes indépendants, avec Porsche s'associant à Red Bull Racing.

Au-delà de la mise en place prévue d'un plafond budgétaire pour le développement du groupe propulseur, la F1 devrait accorder certaines concessions aux nouveaux arrivants pour leur permettre de se mettre rapidement au niveau de la concurrence.

Une nouvelle suffisante pour inquiéter les motoristes actuels, qui portent également un regard anxieux sur l'éventuelle collaboration entre Red Bull et Porsche. Pour rappel, Honda s'est retiré des circuits à la fin de la saison dernière mais continue de collaborer avec l'écurie autrichienne, qui a ouvert son propre département moteur, Red Bull Powertrains. Ainsi, Laurent Rossi redoute un transfert de la propriété intellectuelle des blocs de la marque japonaise si l'arrivée de Porsche à Milton Keynes est confirmée.

"Je pense que c'est bien, c'est bon pour [la F1]", a confié à Motorsport.com le PDG d'Alpine au sujet de l'arrivée des marques de Volkswagen. "Mais nous devons vraiment faire attention à certaines choses. Nous devons nous assurer que deux [motoristes] distincts sont deux [motoristes] distincts. Vous voyez où je veux en venir ? Si [les marques de Volkswagen] entrent dans l'arène, est-ce que ce sera un effort d'usine, est-ce que ça viendra de Porsche ou d'Audi ou est-ce que ça viendra de Red Bull ou de Honda ? Recevront-elles un traitement de faveur ou non ? Est-ce que [la F1] va être gagnante ou perdante ?"

Et Alpine n'est pas la seule équipe à se faire du souci puisque Toto Wolff et Mattia Binotto, respectivement directeurs des équipes Mercedes et Ferrari, ont fait part de points de vue similaires. "Si l'on favorise subitement les nouveaux arrivants, alors les anciens se retrouvent un peu lésés", a ajouté Rossi.

"Et j'imagine que c'est la même préoccupation pour la plupart des équipes ici, mais surtout pour Renault en tant qu'équipe d'usine, parce que nous avons littéralement investi des milliards dans les unités de puissance au cours des 20, 40 dernières années. Il ne faut pas que quelqu'un arrive et se taille la part du lion juste parce qu'on lui déroule le tapis rouge. Ça perturbe notre modèle économique et ça met en danger de nombreux postes."