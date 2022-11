Alpine : Alonso et Ocon ont effacé les "bêtises" du sprint

Alpine va aborder le Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 de F1 en quatrième position du classement constructeurs, avec 19 points d'avance sur McLaren. Un écart faible sur l'intégralité d'une saison mais qui, dans le contexte de la lutte âpre que se livrent les écuries, notamment ces derniers mois, paraît presque décisif.

Il faut dire que l'écurie française semble revenir de loin car le GP de São Paulo n'avait pas démarré sous les meilleurs auspices. Lors du sprint, deux contacts entre Esteban Ocon et Fernando Alonso dès le premier tour avaient endommagé les A522 ainsi que leurs chances d'inscrire des points, pendant que McLaren en récoltait deux et revenait à ce moment-là à seulement cinq longueurs de la quatrième position chez les constructeurs.

Pire encore, ces péripéties avaient repoussé les deux Alpine en 16e et 17e positions sur la grille de départ de la course, pendant que la meilleure des McLaren, celle de Lando Norris, démarrait au sixième rang. Et tout cela dans une ambiance délétère suite aux déclarations toujours explosives d'un Alonso désormais tout proche de la sortie le menant vers Aston Martin et plus vraiment intéressé par la paix des ménages.

Toutefois, la course s'est au contraire très bien passée pour l'équipe basée à Enstone, qui s'est offert la cinquième place avec l'Espagnol et la huitième avec Ocon, récoltant ainsi 14 points, pendant que McLaren, victime de deux abandons, signait un zéro pointé très coûteux. Et, contrairement à la veille, le jeu d'équipe a joué à plein, le Français ayant accepté de laisser passer son équipier après le restart du dernier Safety Car, quand le double Champion du monde s'est retrouvé dans une position stratégique très favorable pour aller chercher un gros résultat.

Les deux Alpine quelques instants avant leur premier contact lors du sprint d'Interlagos

"Cela montre simplement, je suppose, l'imprévisibilité de la F1", a déclaré Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine, lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur le revirement de situation entre samedi et dimanche. "Mais je pense que ce que cela montre surtout, c'est que lorsque vous jouez le jeu de l'équipe, tout le monde y gagne. Les pilotes, quand ils marquent des points, ils obtiennent des points en plus, et l'équipe y gagne. C'est donc un jeu d'équipe, en fin de compte, et nous devons maximiser les points de l'écurie. Et les pilotes peuvent le faire en jouant un jeu collectif, et c'est exactement ce qu'ils ont fait."

Le dirigeant roumano-américain estime que ses pilotes ont positivement réagi après avoir été sermonnés la veille. "Oui, il faut leur faire comprendre qu'il est inacceptable de se percuter quand vous avez plus de 1000 personnes entre Enstone et Viry qui travaillent sans relâche pour s'assurer que nous finissions quatrièmes du championnat – en apportant des améliorations, en travaillant les samedis, les dimanches, en s'assurant que la voiture est aussi compétitive qu'elle peut l'être – et les mécaniciens ici aussi."

"Et [il est inacceptable] de faire ces bêtises en piste où l'on se rentre dedans, où l'on pousse son coéquipier au large, où l'on ne le laisse pas passer, surtout quand le championnat est aussi serré ; je pense que le message est passé, et nous avons fait du bon travail [dimanche]."

Ocon et Alonso avaient tous deux raison

Une certaine tension a pu se lire dans les échanges radio entre le stand Alpine et Ocon en fin de course quand il a été indiqué au Français de ne pas se battre contre Alonso qui était sur une stratégie différente. Le vainqueur du GP de Hongrie 2021 a fait savoir qu'il devait lui aussi se battre contre ses adversaires directs, tout en expliquant après la course qu'il n'avait pas l'intention de résister à son équipier mais simplement de le laisser passer au bon moment.

"Son ingénieur lui a dit [une première fois] et Esteban n'a rien répondu", a déclaré Szafnauer au sujet de la discussion radio animée. "Donc il lui a dit à nouveau. Et c'était juste pour s'assurer que la transmission radio était bien passée. Il lui a ainsi dit deux fois. Et c'est là qu'Esteban a répondu : 'J'ai entendu la première fois, mais je dois me battre contre Vettel et [Valtteri] Bottas', et il a eu raison de le faire."

"Et ce que nous avons dit à l'avance, c'est qu'ils allaient avoir des stratégies différentes à la fin. Donc si quelqu'un a un avantage pneumatique, ou si nous sommes dans cette situation, ne nous battons pas entre nous, et perdez le moins de temps possible à laisser passer votre coéquipier parce que vous êtes sur une stratégie différente."

"C'est arrivé, ça s'est passé sous voiture de sécurité, et je pense qu'Esteban avait tout à fait raison de dire 'je ne vais pas le faire tout de suite parce que je peux dépasser Vettel et je peux dépasser Bottas. Ensuite, nous ferons ce que nous avons dit avec la stratégie'. Et il avait raison."

Esteban Ocon déjà à l'attaque sur Sebastian Vettel lors du dernier restart

Szafnauer a reconnu que le sprint n'était pas la première fois qu'il y avait du grabuge entre Ocon et Alonso au cours de leurs deux années comme équipiers. "C'était juste plus proche dans le temps, donc vous vous en souvenez un peu mieux ! Je me souviens aussi bien des autres. [Samedi], je pense que c'était particulièrement douloureux en raison de notre lutte pour la quatrième place et du fait qu'il ne restait que deux courses. Donc ça, et le fait d'avoir une voiture compétitive."

"Après l'arrêt au stand [lors du sprint], vous n'avez probablement pas regardé la course de Fernando, mais nous l'avons fait. Les temps au tour étaient très compétitifs. Et nous l'avons encore montré [dimanche], c'est comme ça que la stratégie à trois arrêts est née. Fernando n'arrêtait pas de dire 'la voiture que j'ai est géniale. Alors laissez-moi avoir mes tendres neufs à la fin'. Il avait raison."

En ce qui concerne Abu Dhabi ce week-end et la bataille avec McLaren, Szafnauer a déclaré : "La clé pour nous lors de la prochaine course sera de terminer les deux voitures. Et si nous parvenons à faire cela, avec le rythme que nous avons, je suis sûr que nous finirons à la quatrième place."

Avec Adam Cooper