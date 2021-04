Alpine : Les améliorations d'Imola pourraient payer sur d'autres circuits

À la suite d'une reprise décevante, à Bahreïn, Alpine a cherché à rebondir dès la manche suivante à Imola en apportant de nouveaux éléments aérodynamiques sur les monoplaces de Fernando Alonso et d'Esteban Ocon. Néanmoins, l'écurie tricolore a eu du mal à suivre le rythme des leaders du milieu de grille, McLaren et Ferrari, une fois de plus. Qualifiés neuvième et quinzième respectivement, Ocon et Alonso ont bouclé le top 10 en course.

Cette double arrivée dans les points ouvre le compteur d'Alpine cette saison, qui siège désormais à la septième place du classement général. Davide Brivio, le directeur sportif, assure que les nouvelles pièces ont permis de faire un pas en avant à Imola et espère que celui-ci soit encore plus significatif lors des prochains week-ends de Grand Prix.

"Nous avons trouvé quelques améliorations, [et elles] fonctionnent bien, oui", a commenté Brivio. "Ces mises à jour pourraient être également plus efficaces sur d'autres circuits. Nous sommes assez contents, je pense que nous avons fait des progrès. Je pense que nous nous sommes rapprochés [des voitures de tête]."

Bien que l'Italien n'ait pas voulu communiquer le gain de temps d'Alpine avec ses nouvelles pièces, Brivio a indiqué qu'il y avait une grande différence par rapport au GP de Bahreïn. "Bien sûr, nous avons un chiffre", a-t-il poursuivi. "Mais je ne veux pas en dire plus pour ne pas créer trop d'attentes ou faire des déçus. Nous verrons bien, nous avons le sentiment de nous être améliorés. Nous sentons que c'est mieux, et c'est pourquoi nous continuons [de travailler]."

Au volant de l'A521, Alonso a estimé que les nouveaux éléments ont contribué à l'amélioration de l'appui aérodynamique et de l'équilibre de la monoplace. "Je pense que la voiture a été améliorée entre Bahreïn et Imola, toutes les nouvelles pièces ont apporté satisfaction lors des essais libres", a révélé le double Champion du monde en Émilie-Romagne.

"Les éléments que nous avons testés ont montré qu'il y avait une amélioration au niveau de la charge et de l'appui aérodynamiques sur la voiture. Je pense que l'équilibre est meilleur qu'à Bahreïn, avec plus d'adhérence à l'arrière. Donc, dans l'ensemble, je pense que nous avons fait un pas dans la bonne direction."

