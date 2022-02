Alpine annonce les quatre pilotes de son académie 2022

Alors que les anciens étudiants Christian Lundgaard et Guanyu Zhou sont partis voler de leurs propres ailes, en IndyCar pour le premier et en Formule 1 pour le second, et qu'Oscar Piastri a signé un contrat de pilote de réserve F1 avec Alpine, l'équipe française a décidé de renouveler son académie en recrutant deux nouveaux pilotes pour la saison 2022.

Jack Doohan, le fils du quintuple Champion du monde moto Mick Doohan et l'un des hommes forts du peloton de F3 en 2021, prendra part à sa première saison complète en Formule 2 en tant que protégé d'Alpine. L'Australien de 19 ans a remporté quatre succès en F3 l'an passé, dont la dernière épreuve de la saison, et s'est fait remarquer en réalisant d'excellentes performances avec MP Motorsport en F2 en fin d'année. En 2022, Doohan pilotera pour l'équipe Virtuosi et tentera de suivre le chemin de son compatriote Oscar Piastri.

L'autre nouvelle recrue d'Alpine, Olli Caldwell, est lui aussi passé par la F3 en 2021 et a été promu en F2 en 2022. Le Britannique de 19 ans n'a cependant pas connu une aussi bonne saison l'an dernier puisque son parcours avec Prema, qui a démarré par une victoire en Espagne, s'est finalement conclu à la huitième place. Appelé à disputer les deux dernières manches de la saison avec Campos dans l'antichambre de la F1, Caldwell a convaincu l'équipe espagnole de lui donner sa chance pour 2022.

"Nous ne sommes jugés qu'à l’aune de nos succès en piste et notre objectif en tant qu'Academy est toujours de remporter les championnats auxquels nos pilotes participent", a indiqué Mia Sharizman, directeur de l'Alpine Academy. "Jack vient de finir deuxième en Formule 3, où il a affiché sa vitesse pure tout comme lors de ses débuts en Formule 2 l'an passé. Olli intègre l'Academy après une campagne prometteuse en F3 marquée par quatre podiums et une victoire. Nous avons conscience qu'il leur faudra peut-être quelques courses pour s'adapter à leur nouvel environnement, mais nous sommes convaincus qu'ils seront dans le rythme en seconde moitié de saison."

En outre, Victor Martins (20 ans) et Caio Collet (19 ans) poursuivent au sein de l'Alpine Academy pour une deuxième année consécutive, toujours en Formule 3. Les deux hommes se sont montrés très rapides sous la bannière de MP Motorsport, avec six podiums dont une victoire pour le Français, mais ils leur a manqué de la régularité pour prétendre au titre.

Alpine place donc en eux de grands espoirs cette saison et s'attend à voir ses deux élèves redoublants briller. Si Collet sera toujours un pilote MP Motorsport en 2022, Martins a quitté la structure néerlandaise et a rejoint ART Grand Prix.

"Victor et Caio savent qu'il est temps de se battre pour le titre en F3 après une première année solide dans la catégorie", a ajouté Sharizman. "Ils font partie de l'Academy depuis quatre ans et ont tous deux montré de grands signes de développement chaque année. Victor a signé sa première victoire l’an dernier et Caio a obtenu d'excellents résultats. Nous avons hâte que leurs saisons respectives commencent le mois prochain."

