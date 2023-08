Alpine est au-dessus du poids minimum à Zandvoort

Malgré l'objectif fixé d'atteindre la Q3, aucune des deux Alpine n'a intégré le top 10 lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. Seul présent en Q2, Pierre Gasly n'en est pourtant pas passé loin, éliminé pour seulement sept centièmes. Le Français partira 12e sur la grille de départ, avec encore l'ambition d'aller chercher des points.

Après la séance, il n'a pas caché une forme de frustration, tout en donnant des axes permettant d'expliquer la contre-performance de l'écurie d'Enstone sur le tracé de Zandvoort dans l'exercice du tour rapide. Ce week-end, notamment, l'A523 évolue au-dessus du poids minimum réglementaire.

"Je pense qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs points sur lesquels je pense qu'on peut aller chercher de la performance rapidement, en poussant plus la voiture, en essayant d'être au poids", révèle Pierre Gasly au micro de Canal+. "Ce week-end, on est au-dessus du poids et malheureusement ça nous coûte près d'un dixième, c'est ce qui nous a manqué pour aller en Q3. J'ai deux ou trois autres idées sur des choses qu'on aurait pu essayer. Après, on a exécuté une bonne qualif, je pense qu'on fait une très bonne Q1 dans des conditions compliquées, je fais une bonne Q2, je fais un bon tour, mais c'est sûr que c'est toujours dommage de ne pas passer pour si peu."

"On sait qu'on a une voiture pour se bagarrer pour quelques points, on va tout donner demain. On sait que le dimanche, c'est toujours très différent. On va attaquer avec la stratégie, on n'est qu'à deux places des points. Je me sentais bien pendant les longs relais vendredi après-midi. On va tout donner demain et on va aller chercher quelques points."

Ocon sorti dès la Q1

Esteban Ocon n'est pas allé plus loin que la Q1.

Si Pierre Gasly a sauvé les meubles, son voisin de garage Esteban Ocon a, lui, connu un samedi à oublier. Incapable de s'extraire de la Q1, dans des conditions pluvieuses qu'il affectionne pourtant particulièrement, il devra composer dimanche avec un départ depuis le 17e rang.

"Je pense qu'on a eu des difficultés sur tous les virages rapides depuis le début du week-end, que ce soit sur le sec ou sous la pluie, et on est rapides dans les virages lents", déplore-t-il au micro de Canal+. "Il y a beaucoup d'instabilité dans les virages rapides, donc il faut qu'on arrive à comprendre ça, voir pourquoi il y avait ce problème qui nous a causé aujourd'hui cette sortie en Q1."

"Pour l'instant, il faut qu'on arrive à voir, à comprendre ce soir s'il y a quelque chose qui cloche sur la voiture, tout simplement. Pour l'instant il faut que l'on regarde et qu'on analyse pour demain. L'objectif est toujours de rentrer dans les points, il peut tout se passer, avec des stratégies, des faits de course. C'est loin d'être fini comme week-end, même si on a fait de mauvaises qualifications. Il reste demain encore."