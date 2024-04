Le calvaire d'Alpine à Suzuka : "On a fait un pas en arrière "

Le passage en Q2 d'Esteban Ocon n'aura pas été suivi d'espoirs réalistes au Grand Prix du Japon, où les deux Alpine ont particulièrement souffert en course. Le manque de performance de la monoplace d'Enstone a été criant, offrant parfois des images douloureuses pour les supporters de l'écurie française, avec deux pilotes sans défense.

Pour ne rien arranger, un contact entre Pierre Gasly et Esteban Ocon lors du restart après le drapeau rouge a fortement mis à mal la course du numéro 10, qui a dû composer avec une voiture endommagée. Néanmoins, il n'y avait clairement pas grand-chose à espérer à la régulière. Classés 15e et 16e, à un tour du vainqueur, les deux tricolores n'ont toujours pas inscrit le moindre point en 2024.

"On a essayé des choses un petit peu plus agressives sur la stratégie, on a réussi à être dans le match avec les autres à un moment mais on n'était pas assez rapide pour les garder derrière", regrette Esteban Ocon au micro de Canal+. "C'était un bon test pour voir exactement où l'on est. C'est une piste qui est vraiment dure pour les voitures. Je pense que l'on a fait un bond en avant en qualifs mais on n'est pas où on veut être en course. Il nous reste beaucoup de boulot à faire."

"J'ai fait une course que je sais faire à Suzuka, où j'ai déjà fini dans le top 5 ici, mais aujourd'hui ça ne suffit pas, il nous faut plus de performance", poursuit le Français, qui attend bien plus que les premières légères évolutions apportées par Alpine au Japon.

"Inquiets, on l'est depuis le début de l'année", rappelle-t-il. "Il faut que l'on voit les progrès que l'on arrive à faire notamment sur la qualif ce week-end, sur pas mal de choses à Melbourne. En course, on a fait un pas en arrière aujourd'hui. Que l'on soit inquiet ou non, ça ne change rien, on doit bosser tête baissée et faire des pas en avant pour les prochaines courses."

Gasly trop vite "game over"

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix du Japon

Pierre Gasly, lui, regrette "l'incident de course" survenu avec son coéquipier, qui l'a selon lui mis "game over" d'entrée. La suite a été un long supplice, durant lequel il s'est entêté au cas où une opportunité se serait présentée à la faveur d'événements devant lui.

"Sur le premier départ, je prends un bon envol", explique-t-il au micro de Canal+. "J'arrive à gagner trois positions. Après le drapeau rouge, je refais un excellent départ, j'arrive à doubler Esteban et à me retrouver à côté de Yuki [Tsunoda] mais malheureusement, j'ai Yuki qui braque à gauche, Esteban à droite, je suis au milieu, donc je me retrouve pris en sandwich et il y a un contact avec Esteban qui m'a arraché tout le côté gauche du fond plat."

"C'est un incident de course mais qui nous coûte entre huit dixièmes et une seconde en course donc à partir de là, c'était plus ou moins game over. C'est dommage parce qu'on ne voit pas réellement la performance de la voiture, même si ça allait être une journée compliquée pour nous, mais il y avait clairement plus à aller chercher. Malheureusement, ça c'est fini assez tôt pour nous."

"J'ai essayé de me bagarrer au maximum. C'était très, très compliqué. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une course aussi compliquée au niveau du comportement de la voiture. On a essayé au cas où il se passe quelque chose à la fin et qu’on arrive à profiter de quelque chose mais malheureusement, on était trop loin."

"Je pense qu'il faut voir le positif. Même dans des moments difficiles comme ça, il y a des améliorations qui ont été apportées ce week-end, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Maintenant, il nous faut plus d'améliorations sur la voiture, on n'a pas la performance dont on a besoin pour se bagarrer aux avant-postes. Je sais que l'équipe en est capable. Il faut juste continuer à apporter des pièces et continuer à travailler dur. On est loin et on devrait pas être aussi loin."

