Alpine change le moteur d'Alonso à Djeddah

Alpine a pris une mesure de précaution avant les essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite, à Djeddah. Sur l'unité de puissance utilisée par Fernando Alonso à Bahreïn la semaine dernière, l'écurie française a notamment remplacé le moteur à combustion interne (ICE). Une suspicion de problème d'étanchéité en est la cause et Alpine a préféré ne prendre aucun risque pour le week-end. Le double Champion du monde utilise également un nouveau turbo, un nouvel MGU-H, un nouvel MGU-K et de nouveaux échappements.

"Après le Grand Prix de Bahreïn, nous avons identifié une suspicion de problème d'étanchéité sur l'unité de puissance dans la voiture de Fernando", indique Alpine. "Par précaution, le moteur à combustion interne a été remplacé pour le Grand Prix d'Arabie saoudite, et le bloc utilisé à Bahreïn a été renvoyé à Viry pour des analyses supplémentaires".

Les ingénieurs de Viry-Châtillon vont se pencher sur la question une fois qu'ils auront récupéré le moteur, car l'objectif est de pouvoir le régler sans perdre cet élément dans le quota alloué pour la saison. Si le remplacement de l'ICE n'implique aucune pénalité ce week-end à Djeddah pour Fernando Alonso, il sera impératif de récupérer le premier bloc utilisé cette saison pour espérer ne pas vivre une telle mésaventure plus tard dans l'année.

"Il sera réintégré dans le lot de moteurs pour une utilisation plus tard dans la saison", espère en effet Alpine ce vendredi. "Fernando n'écopera pas d'une pénalité ce week-end, et le moteur à combustion interne d'Esteban [Ocon] n'a pas été affecté par ce problème."

Alpine a placé ses deux A522 dans les points la semaine dernière, sur le circuit de Sakhir, alors que l'écurie tricolore inaugurait en compétition une unité de puissance entièrement remaniée durant l'hiver. L'équipe d'Enstone assume le risque pris avec la performance avant de débuter la saison, et les potentiels conséquences que cela pourrait avoir sur la fiabilité, sachant que les moteurs sont gelés mais peuvent être retouchées en cours d'année pour un motif uniquement lié à la fiabilité et avec l'accord des autres concurrents.

Des changements d'éléments sont également à noter chez Red Bull, où Sergio Pérez dispose d'un nouveau turbo et d'un nouvel MGU-H, ainsi que chez AlphaTauri, où Pierre Gasly bénéficie d'une unité de puissance entièrement renouvelée.