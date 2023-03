Alpine F1 ne connaît pas "son vrai rythme" après le GP de Bahreïn

Au terme des essais hivernaux de Sakhir, l'une des écuries les plus difficiles à classer dans la hiérarchie était bien Alpine. La structure basée à Enstone avait en effet adopté un programme très discret où les pilotes n'avaient pas signé de chronos rapides avec les pneus les plus tendres proposés par Pirelli. Le premier Grand Prix de la saison 2023 de F1, toujours à Bahreïn, devait ainsi donner une première indication claire de ce à quoi pouvait s'attendre le constructeur français.

Toutefois, les séances cruciales que sont les qualifications et la course n'ont pas permis de donner une image véritablement lisible. Si Esteban Ocon s'est qualifié neuvième, Pierre Gasly a au contraire pris la dernière place après une Q1 ratée, la faute à des réglages inadéquats. En course, les fortunes se sont inversées : Ocon a subi trois pénalités et vécu un dimanche proche de la catastrophe alors que Gasly a déployé une stratégie agressive pour remonter au neuvième rang.

Si la Q3 du samedi et le top 10 du dimanche montrent un certain potentiel de l'Alpine A523, Otmar Szafnauer estime de son côté qu'il existe encore beaucoup d'inconnues sur son étendue au sortir d'une épreuve aussi particulière. "Nous ne connaissons pas encore son vrai rythme en raison de certaines difficultés opérationnelles survenues durant de la course", a déclaré le directeur de l'écurie au A fléché. "Esteban a eu tous les problèmes dont nous avons parlé, Pierre a été bloqué en 19e position pendant un bon moment au début."

"Si on regarde les temps au tour et si on compare la course entre des gars devant et des gars derrière, [avec la même voiture] on peut avoir deux secondes d'écart au tour juste en fonction de la position sur la piste. Donc, je ne sais toujours pas où nous nous situons par rapport aux autres, simplement parce que nous étions hors de position avec une voiture et que l'autre voiture a connu les problèmes évoqués plus tôt. Je ne pense pas que nous soyons loin du compte."

Pierre Gasly, Alpine A523

D'aucuns suggèrent, au vu de la course de Gasly, qu'Alpine pourrait être la cinquième force du plateau derrière Red Bull, Ferrari, Aston Martin et Mercedes. Mais l'ambition demeure de maintenir la quatrième place acquise chez les constructeurs l'an passé, notamment grâce au développement de l'A523. Szafnauer se veut en tout cas confiant quant au fait qu'à court terme, il sera possible d'inscrire beaucoup de points en améliorant simplement l'aspect opérationnel des épreuves.

"Je crois que nous avions environ 16 secondes de retard sur Bottas [au début du dernier relais de Gasly], et nous l'avons rattrapé mais sans pouvoir le dépasser. Je pense donc que ce relais a bien fonctionné. Si l'on adopte une vision optimiste et que l'on dit que Pierre était parti en neuvième position, nous aurions certainement battu Bottas. À quel point aurions-nous été proches des Mercedes et de [Lance] Stroll ? Ils ont terminé avec 16 secondes d'avance sur nous, il faut y jeter un coup d'œil."

"Il faut maintenant les surpasser en termes de développement pour pouvoir combler l'écart qui nous sépare de ceux que nous voulons battre. Esteban était mal placé au départ, il en tirera les leçons. D'un point de vue opérationnel, nous pouvons espérer connaître des courses fluides et sans problèmes. Et si c'est le cas, que Pierre se qualifie là où il peut se qualifier et que nous les avons tous les deux dans les dix premières positions, alors je pense que nous marquerons beaucoup de points et que nous nous battrons pour la quatrième place."

Avec Filip Cleeren et Jonathan Noble