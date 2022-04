Alpine conservera son ponton évolué malgré le souci d'Ocon

Pour les Essais Libres 1 du GP de Bahreïn, les deux Alpine disposaient d'une amélioration du design des pontons. Mais quelques minutes après le début de séance, le ponton droit de la voiture d'Esteban Ocon s'est brisé et en partie détaché dans la ligne droite de départ/arrivée, provoquant un drapeau rouge. L'écurie n'avait pas de réponse immédiate quant à l'origine de ce problème, mais s'est vite orientée vers la piste d'un cas isolé.

Après une inspection de contrôle sur l'A522 de Fernando Alonso, il a été décidé de ne pas changer cette pièce sur la monoplace de l'Espagnol, que ce soit pour le reste des EL1 ou pour les EL2, sans que cela n'occasionne de problème. Ocon, lui, a dû composer avec l'ancien design.

S'exprimant sur le sujet, Otmar Szafnauer a déclaré qu'il n'y avait pas d'inquiétude particulière. "Je pense que c'était un cas isolé", a-t-il déclaré. "Nous essayons toujours d'en comprendre la cause profonde et je ne sais pas si le ponton était un peu endommagé, ou s'il n'avait pas toutes ses fixations. Mais Fernando a utilisé le même. Nous nous sommes juste assurés [que celui d'Alonso] était bien fixé et bien scotché. Et c'était bon. Donc je crois que c'est un cas isolé. Mais c'est toujours bien de trouver la cause première. Et une fois que vous le savez, alors vous êtes sûr à 100% que c'est corrigé."

Esteban Ocon au volant de l'Alpine A522

Quant à la question de savoir si Ocon pourra bénéficier ou non d'une nouvelle pièce, Szafnauer a indiqué : "Nous cherchons à faire venir un autre ponton ici."

Si cet incident n'est pas idéal, le directeur d'Alpine a expliqué qu'il s'agissait d'un des risques liés au fait d'être agressif avec le développement et de n'utiliser des évolutions pour la première fois que lors des week-ends de course. "Comme les voitures sont très récentes, les développements seront très nombreux dans la pitlane."

"Les gens apporteront des développements tout le temps et j'ai appris il y a longtemps qu'à ce jeu, à moins de faire tourner des choses en test, si vous les mettez pour la première fois dans une situation comme celle-ci, les choses peuvent mal tourner."

"Cela aurait pu mal se passer lors des tests. Personne ne l'aurait remarqué, on aurait fait un tour de piste, on aurait demandé ce qui se passait, on l'aurait réparé, on serait venu ici et vous n'aurez rien remarqué. Mais quand vous ajoutez de la performance au circuit sans faire de tests, alors certaines choses peuvent passer entre les mailles du filet."