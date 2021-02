Alpine dévoile la date de présentation de sa F1 2021

Après cinq années sous son nom propre, Renault a décidé dans le cadre d'un changement de stratégie commerciale de transformer son écurie de Formule 1 en la faisant devenir l'équipe Alpine. Désormais c'est donc le nom et l'identité visuelle de la marque sportive de prestige du groupe français qui courra officiellement en discipline reine, même si dans les faits c'est bien le Losange qui tire les ficelles et que les usines restent les mêmes, à Enstone pour la partie châssis et à Viry-Châtillon pour la partie moteur.

Après la présentation d'une livrée temporaire il y a quelques semaines, c'est désormais la date de lancement de la monoplace et de sa robe versions 2021 qui a été dévoilée : le 2 mars. Il s'agit de la septième date connue dans un calendrier qui a été lancé ce lundi par la présentation de la McLaren MCL35M. Le 2 mars est également la date où Mercedes lèvera le voile sur sa monoplace pour la campagne à venir.

L'Alpine A521 sera confiée à Fernando Alonso, qui fait son retour en F1 après deux années loin du paddock, et à Esteban Ocon, déjà présent l'an passé. La présentation sera, comme l'époque le veut et les restrictions COVID l'obligent, virtuelle. Plus de détails quant à l'horaire devraient être donnés prochainement.

Après une saison 2020 assez réussie, avec trois podiums en 17 Grands Prix, l'équipe d'Enstone a connu un changement à sa tête avec le départ de Cyril Abiteboul qui menait le projet depuis son arrivée en Championnat du monde en 2016. C'est finalement Laurent Rossi qui présidera aux destinées d'Alpine ; il sera accompagné de Davide Brivio, transfuge de Suzuki en MotoGP, à la direction sportive.

Le programme des présentations F1