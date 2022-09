Alpine essuie son deuxième zéro pointé de l'année à Monza

Les vieux démons d'Alpine et de Fernando Alonso ont resurgi à Monza, quand un problème de pression d'eau a mis prématurément fin au Grand Prix d'Italie du pilote espagnol. C'était au 31e tour et il était en lice pour des points, que n'a pas pu atteindre son coéquipier Esteban Ocon, parti de loin sur la grille de départ après une pénalité moteur et piégé par le trafic. Et voilà que l'écurie d'Enstone quitte la banlieue de Milan avec un score vierge. Un fait rare en 2022, puisqu'il ne s'était produit qu'à Imola auparavant… autant dire que la Botte ne réussit pas aux hommes d'Otmar Szafnauer !

"Nous sommes bien évidemment déçus de ne pas avoir marqué de points lors du Grand Prix d'Italie aujourd'hui", déplore le directeur de l'écurie. "Onzième, Esteban est passé de peu à côté. Fernando, quant à lui, a dû abandonner alors qu'il était dans une bonne position. Il semblerait que nous ayons perdu la pression d'eau, ce qui l'a obligé à s'arrêter. Nous allons mener nos enquêtes habituelles pour cerner la cause et trouver la solution pour l'avenir. De son côté, Esteban s'est mis dans une position avantageuse lors de son deuxième relais, tournant une seconde plus vite que ceux qui le précédaient, et était en passe de pouvoir se battre pour les points avant le Safety Car de la fin de course."

Fernando Alonso a été contraint à l'abandon à Monza.

Malgré ce revers, Alpine dresse un bilan plutôt positif de cette éprouvante série de trois Grands Prix avec Spa-Francorchamps et Zandvoort. Dans la lutte pour la quatrième place du championnat constructeurs, l'équipe française n'a concédé que six points à McLaren à Monza, où Daniel Ricciardo a abandonné. Elle abordera donc le sprint final extra européen avec 18 longueurs d'avance sur la structure de Woking, et avec de nouvelles évolutions attendues sur l'A522.

"Nous nous devons cependant toujours de nous attarder sur les points positifs et, si nous regardons l'ensemble des trois courses, nous avons récolté 26 points, ce qui est un bon résultat d'ensemble et très précieux pour le championnat", confirme Otmar Szafnauer. "Nous reviendrons plus forts à Singapour à la fin du mois, où nous aurons d'autres évolutions à apporter à la voiture."

Fernando Alonso, partant en fin de saison, a démontré que cet avenir qui l'attend chez Aston Martin n'affectait pas sa motivation à tout donner jusqu'au bout avec Alpine. "Ces trois semaines ont été longues, l'équipe a travaillé très dur et mérite une petite pause", concède le double Champion du monde. "La bonne nouvelle est que nous avons toujours l'avantage sur McLaren dans la lutte qui nous oppose pour la quatrième place, donc nous irons à Singapour avec l'objectif de renouer avec le top 10."