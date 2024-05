Alpine doit "saisir les opportunités" à Imola

Pour la troisième fois consécutive cette saison, les deux pilotes Alpine se sont hissés en deuxième partie des qualifications. L'écurie française est désormais loin de la Q1 mais la prochaine étape, la Q3, semble tout aussi lointaine. À Imola, Esteban Ocon s'est montré mitigé sur la performance qu'il a réalisée, partagé entre son temps par rapport à la Red Bull de Sergio Pérez et sa difficulté à dompter sa monoplace.

"La Q3 n'est plus si loin mais elle est quand même loin", confie Ocon au micro de Canal+. "C'est sûr qu'on n'était qu'à deux dixièmes d'une Red Bull, ce qui est très positif. Maintenant, la voiture est très difficile à piloter ce week-end, on a vraiment amélioré les choses de l'EL1 à l'EL2 puis l'EL3. Les gars ont vraiment fait du bon boulot, ils ont tout le temps eu les mains dans les barres, les suspensions, les parties aéro de la voiture."

"Honnêtement, c'était quand même plutôt bien optimisé, maintenant ce n'était pas parfait. Comparé à certains circuits où on avait quand même une bonne voiture en termes d'équilibre, ici c'est quand même compliqué à piloter, compliqué à mettre dans l'ordre. Il en manque un petit peu mais c'est un circuit bosselé et pour nous ça ne va pas, donc on s'en sort pas trop mal."

Contrairement à son coéquipier, Pierre Gasly est apparu satisfait de sa monoplace, dans laquelle il s'est senti plus à l'aise par rapport aux manches précédentes. C'est une erreur dans son dernier tour de Q2 qui a empêché le Français d'espérer une place dans la dernière partie des qualifications.

"C'était positif, honnêtement, j'ai juste pas fait le job dans le dernier tour", estime Gasly au micro de Canal+. "Je fais un très bon tour et dans les deux derniers virages je me mets au bac et on perd cinq dixièmes. C'est ma faute. Je ne sais pas si c'était Carlos ou Charles à l'intérieur, à ce moment là je ne savais pas trop où il allait me laisser passer et ça me déstabilise un peu. Je fais une connerie, mais je ne dois pas la faire. Je suis désolé pour l'équipe."

"En regardant les données, le tour nous mettait vraiment au ras de la Q3, donc il y a la performance ce week-end. Je me suis senti à l'aise, en Q1 j'ai réussi à faire des bon tours. Tout le week-end je me sentais plus à l'aise que d'habitude. Après je ne suis pas satisfait de ce tour en Q2."

Saisir toutes les opportunités

Pierre Gasly et Esteban Ocon. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Le circuit d'Imola fait partie des tracés les plus difficiles de la saison concernant les dépassements. De plus, il s'agit d'un circuit piégeux qui a vu plusieurs pilotes partir à la faute tout au long du week-end. Douzième sur la grille, Esteban Ocon estime que l'absence d'erreur sera un facteur clé pour la course, afin de saisir toutes les opportunités possibles et profiter des erreurs des autres.

"C'est clair qu'il faut être là pour saisir les opportunités, comme on l'a fait à Miami. Je touche du bois comme quoi on ne fera pas d'erreur, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'erreurs ce week-end, pour beaucoup de pilotes. Pour l'instant on reste en dehors de ça donc on espère continuer et saisir les opportunités."

De son côté, 15e sur la grille, Pierre Gasly partage les sentiments de son coéquipier et estime que la stratégie sera importante pour gagner des places sur un circuit où il est difficile de dépasser.

"On a vu en F2 que c'était compliqué [de doubler]. Sur le papier c'est compliqué. Nous, on a décidé de mettre un peu plus de charge donc c'est un peu plus compliqué en ligne droite. Mais comme je l'ai dit je me sens à l'aise, j'avais de la performance tout le week-end. Il peut se passer beaucoup de choses. On va voir ce qu'on peut faire en stratégie. Ce n'est jamais fini jusqu'à la ligne d'arrivée, il va falloir être vigilant demain."