Dynamique, projet, top 3 : Alpine veut rompre avec l'inconstance

En annonçant lundi un remaniement important de son encadrement technique, Alpine veut se donner les moyens de remettre son projet F1 sur les bons rails. L'écurie a officialisé les démissions de son directeur technique Matt Harman et de son chef aérodynamicien Dirk de Beer, tout en actant la mise en place d'une direction technique à trois têtes.

Alors que l'équipe d'Enstone a vécu un premier Grand Prix catastrophique sur le plan de la performance avec sa nouvelle A524, Bruno Famin garde son calme et veut voir plus loin. Les changements initiés s'inscrivent dans la dynamique qui lui est si chère et sur laquelle il insiste depuis plusieurs semaines, et dans une vision qui dépasse l'immédiateté des difficultés du moment.

"La dynamique dont je parle, c'est que l'on veut être sur une trajectoire de progression d'une année sur l'autre", explique le directeur d'Alpine dans un entretien accordé à Motorsport.com. "Je parle d'une dynamique sur plusieurs années, où l'on peut se rapprocher constamment des meilleurs, ce qui est notre objectif pour pouvoir, à moyen terme, se battre pour des victoires. Et pas pour être une année quatrième du championnat et l'année suivante sixième. On doit vraiment être en mesure de développer une équipe capable de se battre pour les trois premières places."

Le Français estime ainsi que le remaniement annoncé en début de semaine va au-delà d'une simple question de personnes et envoie un message très clair à ses troupes pour que tout le monde tire définitivement dans le même sens.

"Quand on discute avec des gens, on doit être sur la même longueur d'onde quant à ce que l'on veut faire, et comment on veut le faire", souligne-t-il. "On a évidemment parlé de beaucoup de choses, et de la nécessité d'avoir une compréhension commune de ce qu'il faut faire. Pour le dire ainsi, ne pas faire la même chose toujours avec les mêmes personnes changera notre résultat final. On doit changer les processus, changer certaines personnes, pour envoyer un signal comme quoi on entre dans les nouvelles phases du projet."

"Avoir trois directions techniques spécialisées dans la performance, l'ingénierie et l'aéro est pour nous le moyen d'exploiter ou d'utiliser davantage le potentiel de tout le monde. C'est un signal envoyé à toutes les équipes techniques et à tous ceux qui développent la voiture, les outils de simulation, et le reste afin que tout le monde soit aligné vers un objectif commun."

Arrêter de reculer sans toujours mieux sauter

Bruno Famin est aux manettes pour transformer Alpine. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Désormais, la direction technique se partagera donc entre Joe Burnell (ingénierie), David Wheater (aérodynamique) et Ciaron Pilbeam (performance). Ce modèle est directement inspiré de celui mis en place chez McLaren il y a un an, en créant une structure horizontale en laquelle croit davantage Bruno Famin. Ce dernier précise également que le timing de l'annonce n'est pas directement lié aux résultats de Bahreïn.

"Je ne dis pas que ça fera tout, évidemment, mais on a vu avec McLaren que ce genre d'organisation peut donner un boost", justifie le directeur de l'écurie. "Et c'est ce que l'on recherche. Je pense qu'une structure très verticale est moins réactive, moins adaptée à la F1 moderne, où tout est tellement complexe. On a simplement besoin que tout le monde aille de l'avant en même temps, en échangeant constamment les informations."

"Le calendrier des changements n'a rien à voir avec la performance du week-end. Il n'y a aucun lien entre notre performance et les départs de Matt et Dirk. Ce qui compte, c'est que l'on réfléchit à la manière de passer à l'étape suivante du projet Alpine. Depuis un certain temps maintenant, et même lorsque c'était Renault avant, on fait un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, etc. On ne génère pas vraiment la dynamique de progrès que l'on veut avoir. Et l'on a pensé que c'était le moment de changer notre approche d'un point de vue technique. C'est la véritable raison de ces changements."

Propos recueillis par Adam Cooper