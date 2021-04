Alpine : Avoir une écurie partenaire n'est "pas une bonne affaire"

Grand patron de Renault, Luca de Meo écarte désormais la possibilité d'allier Alpine à une écurie partenaire en Formule 1, estimant que ce ne serait "pas une bonne affaire". Tandis que l'écurie d'usine du Losange a fait l'objet d'un changement d'identité cet hiver, Renault a perdu son dernier client moteur, McLaren. Désormais, l'unité de puissance conçue à Viry-Châtillon n'est présente que dans les monoplaces françaises alors que tous les autres motoristes équipent au moins deux écuries.

Ces derniers mois, et par différentes voix, Renault a plusieurs fois fait savoir que cette situation n'était pas inquiétante, tout en se montrant ouvert à une future collaboration. Sur ce dernier point, Luca de Meo semble aujourd'hui beaucoup plus réticent, à tel point qu'il n'imagine pas voir des liens se tisser avec une autre écurie à court terme, avant tout pour des questions financières.

"Théoriquement, c'est mieux quand votre moteur est utilisé par les autres, car on peut échanger des données, partager certaines choses", admet le PDG du groupe Renault. "Mais les conditions actuelles – et je le dis très clairement –, particulièrement les conditions économiques, de transfert de technologie entre une équipe et une autre, telles que définies par la fédération, ne sont en fait pas très favorables."

"Si vous voulez mon avis, le prix que paient les autres équipes pour accéder à la technologie pour laquelle des gens comme nous consentons l'investissement initial n'est pas une bonne affaire commerciale. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Je ne veux pas entrer dans le détail des chiffres, mais je peux vous dire que ce n'est pas une bonne affaire. C'est fait uniquement pour que les plus petites équipes qui n'ont pas la capacité de produire un moteur, et c'est une large majorité, puissent être là. Mais pour nous, économiquement, ça ne change pas grand-chose."

Ces derniers mois, Williams a fait partie des noms qui ont circulé pour envisager un partenariat approfondi avec Alpine/Renault, mais l'équipe britannique a récemment souligné qu'elle tenait à une certaine forme d'indépendance sur le long terme. Pour Laurent Rossi, PDG d'Alpine, l'absence de données moteur partagées avec une écurie partenaire est aujourd'hui contrebalancée par la réduction d'autres risques.

"Comme Luca l'a dit, fournir une unité de puissance aux autres peut être bénéfique, car on peut avoir des données supplémentaires pour renforcer la fiabilité et les performances", admet-il. "Ceci étant dit, la manière dont cela a été construit récemment rend les choses dangereusement chères dès que l'on rencontre des problèmes dans la gestion des performances des autres unités de puissance."

"S'il y a des problèmes de fiabilité en piste, il y a soudainement une crise et il faut déléguer une partie de l'équipe pour ça. Il faut la structure pour ça, et ce n'est pas ce que nous avons choisi, car ça veut dire avoir une autre équipe qui attend, qui ne fait rien, et qui se tient prête à aller soutenir une autre écurie. Nous préférons que toute notre équipe se concentre sur la conception de notre châssis et du moteur, puis nous verrons si nous avons de la place, du temps et de l'énergie pour d'autres. Mais pour le moment, franchement, nous sommes plutôt satisfaits de procéder ainsi."

Propos recueillis par Luke Smith