Alpine annonce "des progrès vraiment significatifs" avec sa F1 2023

Alpine dispose de la quatrième voiture de la saison 2022 à ce stade de l'exercice, même si l'écurie se trouve embarquée dans une lutte serrée contre McLaren pour la quatrième position au classement constructeurs. En effet, si l'effort de développement mené tout au long de la saison sur l'A522 a porté ses fruits en permettant d'améliorer la performance de sa F1, le choix agressif en matière de moteur a également coûté des points en raison d'un manque de fiabilité.

Pas question, toutefois, de dévier de cette ligne directrice agressive et assumée puisqu'une nouvelle version du dernier plancher est attendue pour le Grand Prix des États-Unis, ce week-end à Austin. Et, au-delà de la saison en cours, Alpine voit avec appétit ce qui se profile pour 2023 et avec un état d'esprit qui ne varie pas d'un iota en matière de développement.

Son directeur sportif, Alan Permane, a en effet révélé que les premières indications montraient d'importantes améliorations pour sa monoplace de l'an prochain, ce qui permet d'espérer que l'équipe pourra se rapprocher des avant-postes. "Il y a déjà des progrès vraiment significatifs avec la voiture de l'année prochaine", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur le travail pour 2023. "C'est très bien. C'est très excitant."

Alan Permane, directeur sportif d'Alpine

De retour en 2022, Permane réaffirme la volonté qui a été celle de son écurie de prendre le pari du risque pour progresser vite : "Nous avons eu quelques problèmes de fiabilité, mais cela faisait en quelque sorte partie de notre programme cette année. Il y a eu de profonds changements sur l'unité de puissance et de profonds changements sur la boîte de vitesses."

"Nous savions qu'il y aurait quelques problèmes, mais je pense que nous l'avons tous accepté. Nous savions que cela pourrait être un peu difficile, mais que cela libérerait des performances significatives. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Nous sommes donc très heureux de la façon dont les choses se passent."

Concernant le plancher revu pour Austin, le Britannique d'ajouter : "[Actuellement] c'est la quatrième version de notre plancher et à Austin, ce sera la 4B. Nous avons une autre évolution, mais pas aussi importante que [celle de Singapour]. C'est juste que la soufflerie fonctionne très, très bien. Nous trouvons simplement beaucoup de choses. L'amélioration pour Singapour était prévue de longue date, c'est juste qu'il s'agissait du double de ce que nous attendions."