Ses faiblesses identifiées, Alpine veut lancer sa saison à Imola

Alpine a quitté Sakhir sans le moindre point. Pour sa première course sous ce nom, l'ancienne équipe Renault a vu Fernando Alonso abandonner en raison d'une surchauffe sur un frein, un emballage de sandwich étant venu se loger dans une écope, tandis qu'Esteban Ocon s'est classé à une modeste 13e place après un départ en fond de grille, conséquence des drapeaux jaunes dans son tour rapide en Q1 le samedi.

Ces mésaventures ne masquent pas le fait qu'Alpine était à distance de ses rivaux McLaren, Ferrari et AlphaTauri, tant dans les essais hivernaux que dans les essais libres du Grand Prix. Marcin Budkowski reconnaît que des progrès sont nécessaires sur l'A521 avant le GP d'Émilie-Romagne ce week-end. "Nous étions déçus de quitter Bahreïn les mains vides", déclare le directeur exécutif de la formation française.

"Le week-end de Bahreïn a confirmé certaines faiblesses de notre package et nous travaillons dur pour progresser et gagner les quelques dixièmes de seconde qui nous manquent actuellement pour nous battre à l’avant du peloton. Esteban et Fernando ont fait du bon travail durant le week-end, mais ils ont tous les deux composé dans l’adversité, Esteban en qualifications et Fernando en course. Nous visons donc un week-end propre [à Imola] pour qu’ils puissent montrer tout leur potentiel."

Comme Budkowski l'avait annoncé à Sakhir, Alpine va faire évoluer sa monoplace dès ce week-end : "Nous aurons une évolution du package aérodynamique pour ce Grand Prix", annonce le dirigeant. "De plus, nous avons quelques éléments à évaluer lors des essais du vendredi afin de nous aider à définir de nouvelles améliorations prévues sur les prochains rendez-vous."

"Il sera intéressant de voir les performances de notre voiture sur un tracé différent après n’avoir été qu’à Bahreïn pour les tests et la première course jusqu’ici cette saison", ajouté Budkowski. "Cela générera aussi de nouvelles données contribuant à notre effort de développement. L'équipe garde d’excellents souvenirs d’Imola avec notre podium l’an passé, donc c’est bon d’y revenir !"

Septième dans les premiers tours à Bahreïn, Fernando Alonso veut ouvrir son compteur à Imola, sur un circuit très différent et au cœur d'un groupe en milieu de grille où le moindre progrès peut permettre de faire la différence : "Nous devons nous battre pour marquer nos premiers points dimanche", estime le double Champion du monde. "J’espère que nous avons épuisé notre quota de malchance sur la saison à Bahreïn ! Nous en apprenons encore beaucoup sur la voiture et je m’attends à ce que les réglages, et bien sûr la météo, soient très différents de ce que nous avons connu à Bahreïn. Les écarts devraient être assez faibles et quelques dixièmes de seconde pourraient représenter un grand nombre de positions."

Alonso est impatient de retrouver Imola, circuit sur lequel il s'est imposé en 2005 en contenant les attaques de Michael Schumacher, déjà en portant les couleurs d'Enstone : "J’aime vraiment le circuit d’Imola et j’étais heureux de son retour au calendrier l’an dernier. La course avait été passionnante et certains changements apportés au tracé ont amélioré le spectacle depuis ma dernière visite il y a plus de dix ans. Cela change également d’être en Europe aussi tôt puisque nous arrivons généralement un peu plus tard dans l’année, quand l’été s’installe sur le continent. J’ai de bons souvenirs d’Imola, notamment avec notre victoire en 2005 sur la route de nos premiers titres la même année."

Esteban Ocon est lui aussi déterminé à entrer dans le top 10 à Imola, pointant du doigt la nécessité de sortir de la Q1 pour prétendre à un bon résultat ce dimanche : "Ce n’était pas le début de saison que nous espérions, mais il y a des points positifs à retenir et des domaines où nous savons que nous pouvons faire mieux", souligne le Français. "Nous allons donc à Imola en visant un meilleur résultat."

"À Bahreïn, partir 16e nous a tout simplement condamnés à devoir rattraper notre retard en course. Nous sommes conscients qu’il y avait une part de malchance, mais nous devrions être mieux placés pour jouer les points en nous qualifiant plus haut sur la grille. J’ai aussi un petit goût d’inachevé à Imola après mon abandon l’an dernier. Je veux y marquer des points et je suis extrêmement déterminé pour atteindre cet objectif."

partages