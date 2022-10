Alpine révèle les 3 critères sur lesquels Gasly a été recruté

Comme cela était pressenti depuis plusieurs semaines, Pierre Gasly sera pilote Alpine dès l'année prochaine. Pourtant, début août, quand le départ de Fernando Alonso a été annoncé et que l'affaire Oscar Piastri débutait, un tel dénouement semblait assez improbable : d'abord parce que, dans les faits, Gasly n'était pas sur le marché, lui qui disposait d'un contrat courant jusqu'en 2023 avec Red Bull/AlphaTauri, puis parce que d'autres options semblaient exister.

Toutefois, quand la question "pourquoi Pierre ?" a été posée ce samedi en conférence de presse à Suzuka à Otmar Szafnauer, sa réponse a permis de mieux comprendre comment Gasly s'est retrouvé propulsé favori à ce baquet au sortir de la trêve : "Comme tout le monde le sait, nous avions un baquet disponible après ou autour de la pause estivale. Nous avons alors commencé à chercher qui serait le meilleur candidat, et nous avions quelques critères à respecter."

"Et les trois choses que nous voulions étaient naturellement la vitesse, [donc] un pilote rapide, un pilote avec de l'expérience, et aussi de la jeunesse en même temps. Et en additionnant ces trois choses, il n'y a pas beaucoup de gens qui réunissaient tout cela, et c'était assurément le cas de Pierre. Nous avons considéré qu'il nous conviendrait parfaitement. Nous l'avons donc mis sur notre shortlist, et nous avons ensuite fait le nécessaire."

Et les discussions ont alors démarré assez rapidement : "Peut-être une semaine ou deux [après l'annonce du départ d'Alonso], même pas. Je veux dire, il y a d'abord eu la shortlist. Quand il s'est avéré que ce n'était pas sûr à 100% avec Oscar, au vu des problèmes contractuels que nous avions, nous avons commencé à travailler sur une liste restreinte de candidats potentiels, et Pierre en faisait partie."

Pierre Gasly avec Otmar Szafnauer

"Et l'une des raisons était qu'il allait devenir disponible en 2024, et non en 2023. Et puis il est devenu évident pour nous que, comme je l'ai déjà dit, il a la jeunesse, l'expérience et la vitesse, et c'est dur à dire pour beaucoup de pilotes qui se trouvent en F1. Même les deux autres que vous avez mentionnés [Alonso et Piastri] n'avaient pas ces qualités. Donc, nous avons la chance de sécuriser Pierre, et nous sommes impatients de travailler avec lui."

Gasly est donc l'heureux élu, mais plusieurs autres noms avaient émergé au fil des semaines. Le plus en vue était évidemment celui de Daniel Ricciardo, dont le palmarès, le départ imminent de McLaren et le passage de deux années chez Enstone en 2019 et 2020, faisaient de lui un candidat naturel, même s'il ne répondait pas au critère de la "jeunesse". Szafnauer reconnaît que des contacts ont eu lieu. "Au début, nous avons discuté avec quelques pilotes, y compris Daniel et, Pierre répondait aux critères que j'ai indiqué [...] Donc, quand il est devenu évident que Pierre était une possibilité, nous avons réduit encore plus notre shortlist."

L'Australien n'était toutefois pas le seul, puisque les nom de Jack Doohan, membre de la filière Alpine, de Nyck de Vries et même d'Antonio Giovinazzi ont circulé, les trois hommes ayant par ailleurs participé à un test organisé par la marque française au Hungaroring le mois dernier.

"Ces tests étaient planifiés bien à l'avance et ce n'était pas très clair pour Pierre, même s'il était, comme je l'ai dit, sur notre shortlist", a précisé Szafnauer. "Il était encore sous contrat. Donc nous avons fait rouler les trois à Budapest pour évaluer leurs capacités, et ils ont tous fait un excellent travail. Et oui, nous avons clairement, clairement appris des ces essais."

Avec Adam Cooper