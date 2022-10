Alpine espère que l'amitié Gasly-Ocon va être "ravivée"

Avec la confirmation du recrutement de Pierre Gasly chez Alpine l'année prochaine, c'est un duo 100% français qui est formé du côté d'Enstone puisqu'il y retrouvera Esteban Ocon. Cette première depuis 1994, quand Olivier Panis et Franck Lagorce terminaient la saison ensemble chez Ligier, est évidemment vue d'un œil curieux par les observateurs, pas tant pour l'aspect "équipe de France de F1" qui s'en dégage que pour les interrogations qu'elle soulève.

Issus de la même région de France et amis d'enfance, leur relation a connu un coup d'arrêt par la suite. "J'ai commencé à le battre, et il n'a pas aimé ça, alors nous ne sommes plus amis", expliquait ainsi Gasly en 2018, même s'ils ont toujours tenu à maintenir une certaine cordialité dans leurs rapports et ont le plus souvent évité de trop s'étendre sur le sujet.

Pour beaucoup de spécialistes, avant que Gasly ne devienne le grand favori au baquet Alpine, cette rivalité était toutefois une raison de penser qu'une alliance entre les deux hommes n'aurait pas lieu. Interrogé par Motorsport.com sur ce sujet après l'annonce de l'arrivée du pilote AlphaTauri l'année prochaine, le directeur de l'équipe française, Otmar Szafnauer a expliqué que ce contexte avait été pris en compte.

Pierre Gasly, AlphaTauri, et Esteban Ocon, Alpine F1, en conférence de presse à Monaco

"Nous avons pris une décision en connaissance de cause. Et cela signifie parler à toute l'équipe, y compris Esteban, au préalable, pour s'assurer que, si nous prenions une décision, c'est un sport d'équipe et qu'il faut être capable de travailler ensemble et d'optimiser [la performance]."

"Et Esteban a été d'un grand soutien, Pierre aussi. Ce sont des professionnels. Et ils n'ont aucun problème à ce que nous travaillions ensemble. Et j'espère que l'amitié va se raviver ; ils ont été amis à un moment donné. Mais d'un point de vue professionnel, ils sont tous deux très heureux de travailler ensemble."

Puis il a ajouté : "Ils se connaissent depuis très longtemps, et ils ont couru ensemble. Ils ont à peu près la même expérience, ils sont tous les deux très rapides, tous les deux ambitieux, de sorte que je pense qu'ils travailleront bien ensemble."

Avec Adam Cooper