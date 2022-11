Alpine : Gasly est "plus rapide" que Piastri

La saison prochaine, c'est un duo 100% normand qu'alignera la marque de cette région qu'est Alpine en Formule 1, avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. Pourtant, il y a six mois, rien ne prédisposait à un tel dénouement, puisque l'écurie tricolore s'efforçait de trouver une solution pour garder Fernando Alonso tout en dénichant un baquet à son protégé Oscar Piastri dans une autre écurie.

Insatisfait du contrat d'un an qui lui était proposé, Alonso est parti chez Aston Martin avec un accord pluriannuel ; mécontent du baquet chez Williams qui lui était suggéré, Piastri a décidé de rejoindre McLaren en l'absence de contrat effectif avec Alpine pour 2023. La structure d'Enstone s'est alors retrouvée dans une situation compliquée, et après avoir évalué ses options, elle a opté pour Pierre Gasly, que Red Bull a accepté de libérer à l'issue de longues négociations.

"Croire qu'Oscar avait un contrat avec nous, et que le bureau de reconnaissance des contrats (CRB) en décide autrement, c'était… un processus que nous avons dû traverser", commente le directeur d'équipe Otmar Szafnauer. "Nous avons dû passer par le CRB pour atteindre une résolution. Vous savez, c'est la vie, c'est pour ça qu'il y a des instances qui tranchent si deux parties sont en désaccord. Nous avons dû traverser ça. Nous verrons comment nous nous débrouillerons l'an prochain. Je suis content que notre duo de pilotes, avec Esteban et Pierre, soit meilleur qu'il ne l'aurait été si nous avions gagné dans cette affaire."

Ainsi, lorsque nous lui demandons si Gasly est un meilleur pilote que Piastri, Szafnauer répond : "Oui. Plus expérimenté, encore jeune. Et l'avenir le dira, mais je pense qu'il est plus rapide."

Quant à savoir s'il s'agira d'un meilleur duo que la paire Ocon/Alonso, l'Américain préfère ne pas se mouiller. "C'est une bonne question !" s'exclame-t-il. "C'est une bonne question. Nous avions un super duo de pilotes cette année. Fernando a fait un travail fabuleux et reste super rapide. Je ne sais pas quand est-ce qu'il décidera qu'il est temps de partir. C'est dur à dire pour moi. Je suis content de notre duo de pilotes. Mais posez-moi cette question dans un an et je vous répondrai."

Propos recueillis par Luke Smith

