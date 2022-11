Alpine a préféré jouer la prudence en qualifications

Alpine a de quoi être satisfait de sa performance lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo. Dans des conditions difficiles, avec un circuit allant en s'asséchant puis devenant de plus en plus humide, Esteban Ocon et Fernando Alonso sont passés entre les gouttes pour offrir à l'équipe française une double Q3 et les sixième et septième positions sur la grille de départ du sprint de samedi.

Mais avec le meilleur temps de Kevin Magnussen, qui a devancé Max Verstappen pour deux dixièmes de seconde, et les bons chronos d'Alonso en Q1 et Q2, l'on peut se demander s'il n'y avait pas un meilleur résultat à aller chercher pour la structure tricolore en prenant un peu plus de risques.

Mais si l'on se fie aux commentaires d'Alan Permane, le directeur sportif, il valait mieux pour Alpine de jouer la prudence, d'autant plus que l'équipe est en lutte pour la quatrième place du championnat face à McLaren.

"Les séances avec des conditions changeantes sont toujours délicates à gérer car il faut trouver un équilibre entre prise de risque et résultat", a indiqué le Britannique. "Nous avons bien évidemment un œil sur le championnat et avons donc opté pour la prudence dans notre prise de décision. Il n'était pas nécessaire de prendre des risques aujourd'hui car nous savons que le chemin est encore long avec le sprint et le Grand Prix, à l'issue desquels les points sont distribués."

Le retour de la pluie entre la fin de Q2 et le début de Q3 a posé un problème pour tous les stratèges en ce qui concerne le choix de la gomme à utiliser pour les derniers tours chronométrés de la journée. Si Ferrari a choisi de scinder sa stratégie en donnant des slicks à Carlos Sainz et des intermédiaires à Charles Leclerc, Alpine et les autres équipes ont accordé leur confiance aux pneus tendres.

"La Q3 fut particulièrement difficile car il s'agissait soit de faire un premier tour en pneus slicks avant la pluie, soit d'opter pour les intermédiaires et de voir ce qu'il adviendrait", a ajouté Permane. "Nous avons finalement décidé de faire un tour en pneus tendres, comme la plupart de nos rivaux, et nous sommes heureux de terminer aux sixième et septième positions. Ça signifie que nous serons dans la course aux points demain."

Troisième à l'issue de Q1, Alonso a finalement dû se contenter du septième rang, à huit dixièmes de seconde de la pole de Magnussen et à 70 millièmes de son coéquipier. L'Asturien, tout comme Ocon, a pris la piste au fond de la file au coup d'envoi de Q3 alors que Magnussen était au sommet. Selon Alonso, cette position avantageuse a favorisé Magnussen, puisque les conditions de piste n'ont cessé de se dégrader une fois le feu des stands passé au vert.

Le double Champion du monde a commenté : "Je suis satisfait par cette qualification, d'autant que nous avons dû composer avec des conditions très délicates. Au début, nous nous sommes adaptés rapidement aux conditions avec les pneus intermédiaires et c'était sympa d'être en première position ! Une fois que nous sommes passés aux pneus slicks, nous nous sommes à nouveau hissés à la première place. Nous semblions rapides dans ces conditions difficiles. En Q3, dès qu'il a commencé à pleuvoir, nous savions que cela profiterait à ceux étant en tête de la file. Nous sommes passés à côté d'une opportunité de partir mieux placé pour le sprint mais l'objectif demain sera de gagner des places et je suis sûr que c'est possible."