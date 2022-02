Alpine lancera sa saison 2022 à Paris

Alpine avait annoncé la date de la présentation de sa F1 2022 il y a quelques semaines, et l'écurie française vient de donner aujourd'hui plus d'informations sur l'événement. L'équipe d'Enstone a donné rendez-vous le lundi 21 février, dans le 16e arrondissement de Paris, au Palais de Tokyo. Dans le bâtiment consacré à l'art moderne et contemporain, et qui abrite par ailleurs le musée d'Art moderne de Paris, Alpine lancera officiellement sa deuxième saison en catégorie reine.

Sa nouvelle monoplace, baptisée A522, sera révélée au grand public à 18h30. Les pilotes titulaires, Fernando Alonso et Esteban Ocon, seront de la partie avant de prendre le premier vol pour Barcelone puisque le coup d'envoi des premiers essais hivernaux de la saison sera donné deux jours plus tard, le 23 février.

En outre, la livrée pourrait changer : si l'équipe devrait conserver l'emblématique bleu Alpine, il est possible que l'on retrouve également des touches de rose en raison de la potentielle arrivée du sponsor BWT en provenance d'Aston Martin.

Reste à savoir si Alpine suivra la route empruntée par Haas et Red Bull en n'alignant qu'un show car recouvert de la nouvelle livrée ou si la structure d'Enstone osera faire comme Aston Martin en présentant sa vraie voiture.

Notons que Mercedes est désormais la dernière équipe de la grille à ne pas avoir communiqué sur l'heure de présentation de sa F1 2022.

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Horaire Images 4 février Haas VF-22 12h Photos 9 février Red Bull RB18 17h Photos

Vidéo 10 février

Aston Martin AMR22 15h Photos Vidéo 11 février

McLaren MCL36 20h 14 février

AlphaTauri AT03 12h 15 février

Williams FW44 14h 17 février

Ferrari F1-75 14h 18 février

Mercedes W13 ? 21 février Alpine A522 18h30 27 février Alfa Romeo C42 9h