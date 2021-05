Esteban Ocon estime avoir bouclé son week-end espagnol "de manière positive", même si le résultat brut du Grand Prix d'Espagne laisse forcément un goût d'inachevé dans le clan Alpine. Et pour cause, le Français avait égalé sa meilleure qualification depuis qu'il a rejoint l'écurie d'Enstone en se plaçant cinquième sur la grille de départ, mais le rythme de la monoplace bleue en course s'est avéré moins bon que sur un tour. Si l'on y ajoute le pari très risqué d'une stratégie à un seul arrêt, les deux points de la neuvième place constituent finalement une façon satisfaisante de sauver les meubles.

Parti en pneus tendres avec pour plan un passage aux mediums qu'il a ensuite fallu emmener jusqu'au bout de la course, quand la concurrence a choisi de basculer sur deux arrêts, Ocon s'est retrouvé piégé et Alpine a dû s'en tenir à sa stratégie. "J'ai presque été doublement pénalisé en devant attaquer puis rentrer au stand", résume le pilote tricolore. "Il y a des choses à revoir et certaines que nous pourrions peut-être mieux faire. C'était une bonne course d'apprentissage."

Si Alpine a confirmé une embellie en une semaine, aussi bien à Portimão qu'à Barcelone, il apparaît très clair que l'A521 doit encore progresser sur les longs relais. L'auto est-elle actuellement davantage taillée pour les qualifications que pour la course ? "C'est probablement le cas. Cela fait deux courses que nous voyons cette tendance", confirme Ocon. "Je pense que la voiture ne se comporte pas aussi bien le dimanche au niveau du rythme qu'en qualifications."

"Nous avions un peu de mal avec le rythme par rapport à Charles [Leclerc], Daniel [Ricciardo] et Sainz", poursuit-il. "Bien sûr, ne faire qu'un seul arrêt était compliqué et nous avons perdu du temps au tour en fin de course. Il y a des choses que nous devons revoir mais globalement, je crois que nous terminons ce week-end de manière positive. Compte tenu du début d'année, je pense que nous sommes beaucoup plus satisfaits désormais. Nous savons qu'il y a des domaines sur lesquels nous devons nous concentrer, et il y a clairement la course, mais nous allons rejoindre Monaco avec le sourire pour le moment, car nous avons bien travaillé."

"Il y a toujours des choses que l'on peut mieux faire, mais c'est difficile d'avoir une voiture qui se comporte bien en qualifications et qui, lorsque l'on arrive en course, a des problèmes. On ne peut pas faire grand-chose entre le samedi et le dimanche."

Avec le seul Ocon dans les points dimanche en Espagne, Alpine ne cache pas que le résultat d'ensemble est loin d'être à la hauteur de ses attentes. "Nous étions engagés dans une stratégie à un seul arrêt que nous avons essayé de faire fonctionner", admet le directeur exécutif Marcin Budkowski. "Il était cependant difficile de tenir jusqu’à l’arrivée avec le deuxième train de pneus. Esteban a réussi à sauver deux points après des derniers tours courageux. Nous n’avions pas le rythme pour nous battre avec Ferrari ou McLaren sur cette course et nous allons nous concentrer sur ce sujet pour trouver de nouvelles améliorations."

Avec 15 points inscrits en quatre Grands Prix, Alpine est déjà distancé par McLaren et Ferrari au championnat constructeurs, mais l'ambition de retrouver le podium d'ici la fin de l'année demeure, même s'il faudra pour cela des circonstances très favorables.

"Tout est possible en course", rappelle Ocon. "L'année dernière, quand Daniel a signé son podium, il s'était passé des choses en course, et lorsque j'ai fait mon podium à Bahreïn, il s'était passé des choses en course. En rythme pur, et si tout le monde reste en piste, nous ne sommes pas encore suffisamment rapides pour le podium, mais nous allons redoubler d'efforts pour que ça arrive, comme nous l'avons fait l'an passé. Ce ne sera pas facile, mais tout peut arriver."