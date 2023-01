Alpine : Ocon doit "prendre de meilleures décisions" en piste

Alpine pourra compter sur un duo de pilotes 100% français en 2023, Esteban Ocon étant rejoint à Enstone par Pierre Gasly. La rivalité entre les deux hommes est connue dans le paddock, toutefois celle-ci ne devrait pas s'envenimer davantage au vu des déclarations faites l'an dernier.

Néanmoins, Otmar Szafnauer a souhaité ne rien laisser au hasard. Le directeur de la structure française a ainsi conseillé à Ocon de tempérer son agressivité sur la piste après que le #31 s'est retrouvé impliqué dans plusieurs incidents avec son ancien coéquipier, Fernando Alonso, en 2022. Le dernier en date, survenu au Grand Prix de São Paulo, avait suscité de vives réactions en interne.

"Il doit probablement prendre de meilleures décisions lorsque ses coéquipiers sont à côté de lui, parce que l'on ne gagne pas une course dans le premier tour, coéquipier ou non", a lancé Szafnauer à propos d'Ocon. "Si l'on se montre agressif face à un concurrent et que l'on sort tous les deux de la piste, on est tous les deux perdants. Si l'on se montre agressif face à un coéquipier et que l'on sort tous les deux de la piste, devinez qui est perdant ? Donc il s'agit simplement de prendre de meilleures décisions et de dépasser [les adversaires] plus tard. […] Si nous avons besoin de le lui rappeler, je serai heureux de le faire."

Même si Szafnauer a fait son arrivée chez Alpine en 2022, il avait croisé la route d'Ocon lors du passage de ce dernier chez Force India, de 2017 à 2018. Dans le garage rose, Szafnauer avait également dû jouer le rôle de médiateur en raison d'une tension particulièrement forte entre le pilote français et Sergio Pérez, les deux hommes s'étant plusieurs fois percutés pendant leur cohabitation.

Abandon pour Ocon au départ du GP de Singapour 2018 après un accrochage avec Pérez

Mais le chapitre Force India a également permis à Szafnauer de mieux constater l'évolution du Normand chez Alpine. Le directeur a fait l'éloge d'Ocon, saluant plus particulièrement son mental de fer en prenant pour exemple les copies parfaites rendues aux Grands Prix de Hongrie 2021 et du Japon 2022, à chaque fois en ayant résisté à une pression exercée par des Champions du monde.

"[Ocon] est clairement plus mature, il a une meilleure compréhension", a-t-il ajouté. "Ce qui me plaît vraiment chez Esteban, c'est que sous la pression, il ne fait souvent pas d'erreur. Je l'ai vu lorsqu'il a gagné contre Vettel [au GP de Hongrie 2021]. J'étais là [dans le garage Aston Martin], nous avions une voiture plus rapide et il n'a pas fait d'erreur.

"Il a [bien] positionné sa voiture, en regardant dans ses rétroviseurs au bon endroit, sans commettre d'erreurs, pour gagner. Je pense que c'était encore plus impressionnant pour moi dans des conditions humides et allant en s'asséchant à Suzuka [en 2022], sur un circuit pas facile pour le pilotage, avec Lewis [Hamilton] derrière dans une voiture constamment plus rapide et en finissant devant lui. Pour moi, c'est impressionnant. Donc il a mûri, il s'est amélioré à cet égard. Et il est rapide."