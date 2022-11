Alpine et les pannes d'Alonso : "Juste une question de chance"

Le Grand Prix de Mexico s'est achevé par un nouvel abandon pour Fernando Alonso, qui a dû jeter l'éponge après avoir perdu un cylindre alors qu'il occupait une belle septième place sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. C'est la quatrième fois que le pilote Alpine a été trahi par son unité de puissance Renault en course cette saison, contre deux pour son coéquipier Esteban Ocon, et il n'a pas caché sa frustration : "Avec Honda, les deux voitures s'arrêtaient. Cette année, il n'y a que la voiture #14 qui s'arrête." Ocon, lui, n'est pas convaincu par cet argumentaire.

Du côté de l'écurie, l'on estime que ce léger déséquilibre est simplement dû au hasard. "Nous n'avons pas les mêmes personnes qui préparent le moteur d'Esteban ou le moteur de Fernando, nous mélangeons les équipes", souligne Otmar Szafnauer, directeur d'équipe. "La probabilité que cela se produise [toutes les pannes du même côté, ndlr] est plus faible, mais pas nulle. Cela peut arriver. Mais il est peu probable que cela arrive toujours d'un côté ou de l'autre."

"Je me rappelle quand j'étais chez Honda [en tant que vice-président du département compétition, ndlr], je ne me souviens pas combien de casses moteur Takuma Sato a eues, genre 13 en une année, et Jenson [Button] aucune. Aucune." La comparaison est légitime mais la mémoire semble faire défaut à un Szafnauer qui exagère quelque peu : Sato en avait subi six, Button une.

"Et la question était toujours posée, mais nous ne trouvions rien qui montre que c'était un côté ou l'autre. Et à ce stade, on se demandait si le style de pilotage de Takuma était différent de celui de Jenson au point que cela se produise toujours de son côté. Je pense que c'était juste une question de chance. Je pense donc que c'est juste une question de chance [pour Alonso]."

Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine F1 Team

L'Américain se montre toutefois compréhensif : "Nous présentons nos excuses à Fernando. Il n'y avait aucun risque, les points étaient dans le sac, personne ne l'attaquait. C'en est encore plus frustrant, je le comprends."

Alpine est l'une des deux écuries qui ont subi le plus d'abandons sur problème technique avec Alfa Romeo, mais d'après Szafnauer, c'est la conséquence d'un choix stratégique judicieux de Renault sur le long terme.

"Il ne faut pas oublier qu'au début de l'année, nous avons décidé – et c'était avant que j'arrive, mais je pense que c'était la bonne décision – au niveau du groupe propulseur, de se concentrer sur la performance, car le groupe propulseur allait être gelé", précise-t-il. "Nous avons donc pris en conscience la décision de pousser la performance, et de résoudre les problèmes de fiabilité en temps voulu, car la FIA le permet. C'était une décision stratégique. Et maintenant, quand nous rencontrons [ces problèmes], nous pouvons les résoudre."

"Cependant, nous ne devons pas oublier que nous ne faisons pas exprès de manquer de fiabilité. Mais s'il faut un déséquilibre, alors on repousse les limites de la performance, car on ne peut plus ajouter de performance jusqu'en 2026, mais on peut résoudre les problèmes de fiabilité. Et on peut le faire pendant l'hiver. Stratégiquement, je pense que c'était la bonne chose à faire. Chaque fois que nous avons un problème, nous le résolvons, et il ne se reproduit pas."

Propos recueillis par Jonathan Noble