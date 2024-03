Pas de miracle et pas de "fun" pour Alpine F1 à Bahreïn

En partant depuis les deux dernières places sur la grille de départ sans avoir affiché un grand rythme en simulation de course auparavant, il n'y avait pas vraiment de miracle à espérer du côté d'Alpine. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé, dans cet ordre, aux anonymes 17e et 18e places, au terme d'une course d'ouverture sans aucun abandon.

"Malheureusement, ça reflète un peu la performance de ce week-end", résume Gasly pour Canal+, qui pointe tout de même un soupçon de positif dans ce week-end difficile. "On a exécuté une bonne course. On a essayé des choses différentes en termes de stratégie. Je pense qu'on a maximisé le potentiel."

Une exécution cependant pas parfaite partout : "On a les pitstops à améliorer, et malheureusement de mon côté on sait que c'est quelque chose sur quoi il faut travailler. Aujourd'hui ça me coûte 10 secondes, on sait que ça n'aurait pas changé la place, ça nous aurait pas donné des points. Mais on le sait il y a du travail, des investigations, je sais que l'équipe travaille beaucoup là-dessus et à l'avenir ce sera important quand on se rapprochera plus de points. Pour le reste, la course a été bien exécutée, on manque juste de performance."

"On va travailler. On n'aura pas d'évolutions en Arabie saoudite", a-t-il ajouté. "Il faut apprendre beaucoup de choses de cette nouvelle voiture, il y a des choses à peaufiner. C'est sûr que la voiture, même si on a essayé de l'optimiser, il reste des choses en termes de setup qu'on va pouvoir faire la semaine prochaine. Après, il n'y aura pas de révolution et il va falloir continuer de travailler étape par étape."

Quant à Esteban Ocon, il s'est projeté sur la suite : "Je pense que c'était une course où on va avoir pas mal de données après pour repartir avec plein d'infos pour la prochaine semaine. Je pense que Djeddah devrait être un circuit qui fonctionne mieux pour la voiture, pour les pneus aussi, donc on espère qu'on aura plus de performance là-bas qu'ici, c'est sûr. Je pense que c'est clair et net que c'est un petit peu partout qu'il en manque. C'était une course difficile, on s'est fait doubler beaucoup de fois et ce n'était pas fun au volant."