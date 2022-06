Alpine n'exclut pas que Piastri débute en F1 dès 2022

Oscar Piastri est au cœur des discussions dans le paddock de Montréal. Couronné consécutivement en Formule Renault Eurocup, en FIA F3 et en Formule 2, le pilote de réserve Alpine est indéniablement l'un des jeunes loups les plus prometteurs de sa génération. L'écurie franco-anglaise lui cherche désormais un baquet en Formule 1 ; chez elle, ce sera difficile, Esteban Ocon étant sous contrat et Fernando Alonso ayant la ferme intention de poursuivre sa carrière au-delà de 2022.

En revanche, les rumeurs s'intensifient quant à une arrivée de Piastri chez Williams à la place de Nicholas Latifi, que ce soit l'an prochain ou même dans les mois qui viennent... Directeur d'Alpine F1 Team, Otmar Szafnauer a répondu à de nombreuses questions à ce sujet lors de la conférence de presse du Grand Prix du Canada.

Oscar a fait des essais à Silverstone avec la voiture de l'an dernier. Comment ça s'est passé ?

Vraiment bien. Oscar est un jeune talent prometteur qui gravit les échelons, comme nous le savons tous, et il a testé la voiture de l'an dernier sur plus de circuits que simplement Silverstone, il a roulé sur quelques autres et en fera davantage à l'avenir. Il se débrouille très bien.

Où en sont les discussions sur son avenir ?

Nous sommes sous contrat avec Oscar, nous avons des options sur lui alors il n'est pas nécessaire de précipiter ça. Nous allons prendre notre temps, et au bon moment lors de la silly season [quand s'emballe le marché des transferts, ndlr], nous allons regarder autour de nous et prendre ce genre de décision.

Pensez-vous qu'il courra en Formule 1 l'an prochain ?

Oui.

Oscar Piastri au volant de l'Alpine A521 en décembre 2021

Pensez-vous qu'Oscar pourrait courir en F1 cette année ? Il y a beaucoup de rumeurs quant à un baquet en cours de saison.

J'ai lu la même chose et il est difficile pour moi de prédire l'avenir à ce sujet. Je préfère ne pas le faire, mais je n'en sais pas plus que vous.

Nous vous avons aperçu chez Williams hier soir, avec des discussions formelles ou informelles. Oscar est mentionné en lien avec l'avenir de Williams. Pensez-vous qu'il est prêt pour une première saison en F1 chez Alpine, à se battre devant d'emblée, où qu'il bénéficierait d'une expérience d'apprentissage ailleurs ?

Je pense que les deux [options] sont bonnes, je ne peux pas prédire ce qui arrivera l'an prochain. Quant à la discussion informelle chez Williams, nous avons un ami commun en Michael Andretti, et il se trouve qu'il était là, alors j'y suis allé, et Jost [Capito] le connaît bien de l'époque où il habitait à Détroit. J'ai appris récemment que nous étions voisins quand Jost habitait à Détroit, je ne le savais tout simplement pas. Nous avons eu une discussion à l'américaine.

Quand on vous a demandé si Oscar allait courir en Formule 1 l'an prochain, vous avez dit oui. Est-ce garanti à 100%, a-t-il déjà signé un pré-contrat avec une équipe ?

Nous ne parlons pas des détails des contrats que nous avons avec les pilotes, c'est quelque chose que nous ne faisons jamais. Tout autant que j'aimerais vous le dire, je ne pense pas le pouvoir. En revanche, je dis bel et bien que c'est effectivement le plan.

Pouvez-vous exclure qu'Oscar coure en Formule 1 cette année ?

Je l'ai dit de nombreuses fois : si je pouvais prédire l'avenir, je serais à Las Vegas. Mais je ne l'exclurais pas.

Dans ce contexte, pouvez-vous nous donner votre avis sur les performances de Fernando Alonso cette année ? Trouvez-vous qu'il a franchi un cap par rapport à la saison dernière ?

Je n'étais pas dans l'équipe l'an dernier, cependant nous courions contre lui [chez Aston Martin], alors nous évoluons souvent dans le même espace. Je pense qu'il a franchi un cap ; il reste un compétiteur formidable, il fait du très bon travail et prend ses marques très vite. Ces voitures sont nouvelles et nous ne sommes pas venus au Canada depuis un moment. Je suis très impressionné par la rapidité avec laquelle il a trouvé le rythme avec une nouvelle voiture, en quelques tours. Il fait du super travail pour nous.

Votre intention est-elle de continuer avec lui l'an prochain ?

C'est une excellente question. C'est quelque chose à quoi je n'ai pas réfléchi, c'est dans l'avenir, alors parlons-en quand nous serons plus proches de la trêve et de cette chose que vous appelez tous la silly season.