Alpine : Piastri ne peut pas nous quitter pour McLaren

Il se murmure qu'Oscar Piastri et son manager Mark Webber auraient trouvé un accord pour que le jeune pilote australien rejoigne McLaren la saison prochaine lorsque le seul choix d'Alpine semblait devoir être de le placer chez Williams pour un an. À l'époque, le constructeur français avait pour idée de conserver Fernando Alonso dans son écurie pour une saison supplémentaire avant d'éventuellement promouvoir Piastri...

Le départ de l'Espagnol pour Aston Martin, annoncé lundi, a toutefois chamboulé les plans et libéré une place inattendue dans le line-up Alpine. Désormais, on ignore si l'Australien de 21 ans va chercher à matérialiser un accord avec McLaren ou se rendre à l'idée qu'il est dans l'obligation de courir sous les couleurs d'Alpine.

"Je ne suis pas au courant de quelconques arrangements préalables qu'il aurait avec McLaren, s'il en a", a déclaré Otmar Szafnauer lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur les intentions d'Oscar Piastri, "mais j'entends les mêmes rumeurs que vous dans la pitlane. Ce que je sais cependant, c'est qu'il a des obligations contractuelles envers nous. Et nous en avons envers lui. Nous avons honoré ces obligations toute l'année. Et ces obligations s'étendent jusqu'en 2023, et possiblement en 2024 si certaines options sont activées."

"Nos obligations envers lui cette année étaient qu'il soit pilote de réserve, et aussi de le placer dans la voiture de l'année dernière pendant une durée significative. Nous avons largement dépassé la moitié de ce programme portant sur 5000 km − ce qui n'est pas négligeable − dans la voiture de l'année dernière, en préparation du fait qu'il coure l'an prochain. [Il y a] aussi les EL1, le travail de simulation, et chacune des deux parties a rempli ces obligations. Il les a remplies et nous aussi."

"Nous avons donc un contrat légal avec lui pour 2023. Et si une option est activée, [il vaut aussi] pour 2024. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait avec McLaren. Comme je l'ai dit, je ne suis pas au courant."

Lorsque nous lui avons demandé si Oscar Piastri, ou son management, avait indiqué ne pas avoir l'intention de courir pour Alpine, Otmar Szafnauer a répondu : "Oscar et son camp étudient leurs options, quoi que cela signifie."

"Oscar est notre candidat préféré"

Le team principal d'Alpine a par ailleurs indiqué avoir eu peu de contacts avec Mark Webber depuis l'annonce surprise du départ de Fernando Alonso, qui a pris de court l'écurie française et ouvert une situation inattendue sur le marché des transferts.

"Ça s'est passé lundi. Nous sommes désormais mardi, son manager est en Australie, il y a un peu de décalage horaire. Mais j'ai essayé de contacter Mark, je lui ai envoyé des messages et des e-mails. Alors donnez-nous un peu de temps. Oscar est notre candidat préféré, le numéro un. Et c'est ce que nous allons faire."

Quant à l'apparente réticence du pilote australien à être placé chez Williams, Otmar Szafnauer a ajouté : "Nous n'aimons pas révéler les détails contractuels, mais c'est l'équipe qui avait son mot à dire, pas le pilote. Il est vrai que chaque pilote de course veut courir pour la meilleure équipe possible. Et si vous êtes confronté à plusieurs choix, avec peut-être une équipe qui évolue à l'avant du milieu de peloton et une autre qui n'y est pas, vous allez évidemment choisir l'équipe qui a le meilleur potentiel pour le futur. [Ce serait] donc à prendre en considération. Mais si vous savez que votre choix est soit de piloter en F1 soit d'attendre encore un an, j'imagine que vous allez choisir de piloter en F1."

Szafnauer a souligné que la situation était désormais différente : "Maintenant qu'il y a un peu de clarté, puisque Fernando a choisi d'aller chez Aston, le choix d'Oscar n'est pas d'être placé ailleurs, comme Williams, par opposition à une équipe se trouvant en tête du milieu de peloton. Lorsque c'est ce choix que vous avez face à vous, je peux le comprendre. Sinon, je ne peux pas le comprendre, vous voyez ce que je veux dire ?"

"Comme je l'ai dit, nous devons maintenant avancer là-dessus, ça ne s'est passé qu'hier. Nous sommes maintenant mardi. Nous allons donc nous réunir et réfléchir à qui seront nos futurs pilotes. Et j'imagine que les choix n'ont pas changé."

Et d'ajouter : "Il ne devrait pas y avoir de complications. Si tout le monde est fidèle aux accords signés il y a seulement quelques mois, nous devrions être en mesure d'avancer avec les accords que nous avons établis."

Otmar Szafnauer a clairement souligné qu'Alpine avait investi beaucoup d'argent et de ressources pour préparer Oscar Piastri à la F1, et qu'il n'était donc pas question de le laisser partir sans se battre. "C'est un investissement important. Cela va au-delà de l'investissement financier, c'est aussi un investissement émotionnel, et le fait de l'avoir préparé à une carrière en F1 que nous espérons réussie."

"Toutes les écuries de F1 ne font pas cela pour un pilote qui vient de leur académie, mais nous avons choisi de le faire pour qu'il soit prêt. Et nous ne l'avons fait qu'en pensant à le faire courir ici à l'avenir. Nous ne l'aurions pas fait si l'objectif avait été de le préparer pour l'un de nos adversaires."

