Pour Alpine, Gasly n'est pas encore à 100% de son potentiel

Pierre Gasly n'aura pas tardé à monter en puissance pour sa première saison chez Alpine, après une dizaine d'années au sein de la famille Red Bull. Auteur d'une remontée impressionnante de la 20e à la neuvième place à Bahreïn, le Français a marqué deux nouveaux points à Djeddah avant de battre son coéquipier Esteban Ocon en qualifications pour la première fois à Melbourne.

Gasly s'est montré particulièrement performant lors de ce Grand Prix d'Australie, puisqu'il occupait la cinquième place à quelques tours du but, avant qu'un second drapeau rouge ne vienne tout chambouler – les Alpine allaient s'accrocher lors du troisième départ de l'épreuve.

Le directeur d'équipe Otmar Szafnauer est enthousiasmé par les performances de sa recrue, et estime néanmoins que le Normand n'évolue pas encore à 100% de ses capacités. "Il est vraiment, vraiment proche, mais je crois qu'il va y avoir des gains minimes", analyse Szafnauer dans le podcast F1 Nation. "Ce n'est pas qu'il n'est pas en harmonie avec la voiture, mais en F1, il faut que tout soit parfait. Et ça ne peut simplement pas se faire en trois courses."

"Il a passé toute sa carrière chez Red Bull, ou AlphaTauri, ou Toro Rosso – dans cet environnement, avant d'intégrer un environnement différent. Certes, eux comme nous sommes en F1, nous avons des objectifs similaires – gagner des courses. Eux comme nous avons des voitures qui respectent la réglementation technique, et nous respectons les réglementations sportive et financière. Cependant, il y a des tas de différences, et ça prend du temps d'être à l'aise avec à 100%. Alors le meilleur reste à venir pour Pierre."

Otmar Szafnauer à Melbourne

Pour l'heure, Alpine semble être la cinquième force du plateau, assez nettement en deçà des quatre top teams, mais Szafnauer ne désespère pas de les rejoindre bientôt.

"Pour moi, si l'on se bat pour la quatrième place cette année, alors on se bat pour la deuxième place", affirme l'Américain. "C'est serré à ce point. Alors il faut que nous nous hissions à ce niveau et que nous parvenions à nous battre avec Mercedes, Aston et Ferrari. Je pense que ce groupe de trois se bat vraiment pour la deuxième place. Et si nous parvenons à être trois ou quatre dixièmes plus rapides par rapport aux autres, alors nous serons dans cette bataille. Cela doit être et demeure notre objectif à ce jour, après trois courses et alors qu'il en reste 20."

"Nous ne sommes pas complètement là où nous voulons être. Par conséquent, il faut que nous développions plus vite que nos concurrents, notre courbe de développement doit simplement être un peu plus pentue que les autres, afin de pouvoir rattraper ces trois ou quatre dixièmes de seconde qui nous manquent. Et je sais que tout le monde le dit. J'ai vu Mercedes dire quelque chose de similaire : pour rattraper Red Bull, il faut que leur courbe de développement soit plus pentue. C'est donc ce que nous essayons tous de faire. Et quelqu'un y parviendra. J'espère juste que ce sera nous. Nous travaillons dur pour faire en sorte que ce soit nous."

