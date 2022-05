Alpine : Le plancher, "dix fois" plus payant que l'aileron avant

La conjonction entre une nouvelle réglementation technique révolutionnaire et la mise en place depuis l'an passé d'un plafond budgétaire qui limite les dépenses incite les écuries à rechercher les domaines de développement les plus efficaces et rémunérateurs en matière de gains potentiels. En général, ces dernières années, l'aileron avant était parmi les plus prisés aux côtés du fond plat.

Mais désormais, selon le directeur technique d'Alpine, Pat Fry, le travail sur le plancher est bien plus intéressant en termes de retour sur investissement. Aussi, au sujet du coût potentiel d'un nouvel aileron avant, il explique : "Avec un plancher vous trouvez dix fois plus [de performance] actuellement. Évidemment, nous sommes également limités par les ressources. Donc il est plus simple pour nous de mettre [une même somme] sur une évolution du plancher que sur une évolution de l'aileron avant qui est relativement réduite."

D'autant plus dans une période d'immaturité de la réglementation technique, où les écuries ont encore énormément à gagner rien qu'en apprenant à mieux connaître les F1 version 2022 : "C'est la même chose pour tout le monde, je pense. Il y a un plancher et j'imagine qu'il y a la forme supérieure de la carrosserie aussi pour insuffler de l'énergie au plancher, qu'ils travaillent en symbiose."

"Les ailerons avant sont un peu moins rentables qu'ils ne l'étaient auparavant, il y avait une énorme quantité de performance dans les ailerons. Nous avons des changements d'ailerons avant à venir, mais un aileron avant est une pièce assez chère à fabriquer, donc il doit gagner sa place. L'aileron avant a un coût similaire à celui d'un plancher. Et en ce moment, je trouve dix fois plus de performance dans le plancher. Je vais donc continuer à en faire."

Même si la problématique budgétaire n'a jamais été absente de l'équation, elle revêt une importance particulière à l'ère des dépenses plafonnées. "C'est un équilibre. Il y a des années, nous avions un graphique de performance des coûts, même lorsque j'étais chez Ferrari, mais c'était pour nous empêcher de faire les choses les plus folles et les plus coûteuses ! Ce n'est pas que nous étions limités financièrement, mais il fallait contrôler les ressources, et il fallait fabriquer des choses."

"C'est donc un équilibre : en plus du coût, il s'agit de ce que nous pouvons physiquement produire. Et je suppose que nous pourrions toujours produire plus de choses, mais cela a un coût encore plus élevé. C'est donc une question d'équilibre. Et je pense que chaque équipe a un 'coût de performance', comme je l'appelle. Vous avez donc une idée du coût d'un élément et du nombre de points d'appui que vous devez trouver pour le rendre rentable."

Ayant fait le choix d'apporter régulièrement des évolutions plutôt que des packages plus conséquents de temps à autre, Alpine dispose à Barcelone de plusieurs nouveautés, dans l'attente d'améliorations supplémentaires au niveau du plancher. "En pratique, il y a quelques détails sur le design de la plaque d'extrémité de l'aileron avant, quelques petites choses sur le plancher, et principalement l'aileron arrière et les écopes de frein arrière sont les nouvelles pièces que nous avons apportées ici."

"L'aileron arrière est pour le niveau d'appui dont vous avez besoin ici et évidemment à Monaco. Les écopes de frein arrière sont juste un développement sur lequel nous avons travaillé."