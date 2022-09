Alpine attend "d'énormes" gains aéro du plancher de Singapour

Alpine semble clairement être depuis quelques mois la quatrième force du plateau, l'écurie faisant évoluer sans relâche son A522 depuis le début de la saison. En Italie, toutefois, la dynamique de la structure d'Enstone s'est brutalement interrompue avec un zéro pointé après l'abandon de Fernando Alonso et la 11e place d'Esteban Ocon, relégué en fond de grille par des pénalités moteur, mais surtout un rythme globalement décevant.

Avec McLaren en retrait au niveau des performances mais à seulement 18 points derrière au classement constructeurs, la marque française compte bien maintenir son rythme et montrer un visage conquérant dans les rues de Singapour lors du prochain Grand Prix. Et notamment avec la promesse de gains aérodynamiques supplémentaires venant d'un plancher évolué.

"C'est sûr, à 100%, c'est une anomalie", a déclaré le directeur sportif Alan Permane à propos de la performance de l'équipe au GP d'Italie, en ajoutant avec une certaine gourmandise : "Nous avons un nouveau plancher qui arrive pour Singapour, qui apporte une énorme quantité d'appui. Nous serons de retour là où nous devons être et nous sommes vraiment impatients de nous rendre là-bas, et surtout à Suzuka, avec cette voiture. Ça va être amusant."

Alpine a toutefois admis que le manque de performance en Italie était venu comme une surprise après avoir affiché une compétitivité certaine à Spa. Permane confirme d'ailleurs que la recherche de réponses, notamment sur la chute de performance perçue entre vendredi et le reste du week-end, va occuper une partie de la pause d'ici le voyage en Asie du sud-est.

Fernando Alonso devant Nyck de Vries et Zhou Guanyu

"Nous ne nous attendions pas à souffrir", a-t-il déclaré Permane. "Je pensais que ça irait. Nous avons très bien roulé vendredi et c'est ce qui est compliqué, nous ne comprenons pas. Dans les longs relais sans DRS, donc en utilisant toute notre traînée, nous avions l'air bien. Plus rapide que McLaren et plus rapide que tous ceux contre qui nous courrons."

"Nous n'étions assurément pas aussi rapides que les trois meilleures voitures, mais il ne semblait pas y avoir de problèmes majeurs. Nous avions certainement une traînée assez importante, mais nous avons estimé que c'était la solution la plus rapide et c'est ce que nous avons utilisé. Mais on a véritablement eu un peu de mal à trouver le rythme. Nous avons souffert lors des qualifications. Les deux pilotes ont dit avoir fait des erreurs, ce qui n'est pas habituel, donc la voiture était clairement difficile à piloter.

"En course, nous n'avions pas de rythme, et nous n'avions pas le rythme que nous avions le vendredi après-midi. Vendredi après-midi, Fernando a roulé avec le pneu medium, et il trouvait que c'était fantastique. Il était rapide, je pense qu'il tournait au milieu des 1'26 avec le plein, et nous n'avons pas pu nous en approcher dimanche. Nous avons donc du travail à faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé."