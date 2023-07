Alpine a un "projet de développement pour Enstone et Viry"

Dans sa quête d'accession aux avant-postes en Formule 1, plusieurs fois repoussée depuis le retour de Renault en 2016, Alpine devra en passer par une mise à niveau de ses infrastructures. Une nécessité évidente à l'heure où les top teams sont dotés ou se dotent d'outils toujours plus performants et modernes. En témoignent la nouvelle usine d'Aston Martin, le projet de rénovation de Mercedes à Brackley, la création du département moteur de Red Bull à Milton Keynes, ou encore la nouvelle soufflerie de McLaren à Woking, entre autres.

Alpine maintient son fonctionnement réparti entre deux lieux et deux pays, à savoir l'équipe de Formule 1 installée à Enstone en Angleterre et le département moteur en France à Viry-Chatillon. La base parisienne sert aussi d'abri à plusieurs autres projets sportifs de la marque. La différence depuis lundi, c'est qu'un seul homme est à la tête de l'ensemble des programmes compétition du constructeur. Fraîchement promu, Bruno Famin assure que la modernisation des infrastructures est un sujet.

"On a un projet de développement en interne pour Enstone et Viry", explique-t-il dans un entretien avec Motorsport.com. "Dans l'ensemble, le fait d'avoir quelqu'un qui se consacre entièrement au projet nous aidera à le réaliser. L'idée est d'aller aussi vite que possible pour pouvoir franchir de nouveaux paliers, pour progresser, pour que l'équipe soit de plus en plus performante. La différence par rapport à avant, c'est que je serai ici et là au quotidien pour faire en sorte que les gens respectent leurs objectifs."

Notre objectif est de se battre pour le titre mondial dès que possible. Ce ne sera pas demain en Formule 1, évidemment... Bruno Famin

Des objectifs qui restent ambitieux, avec une feuille de route inchangée, et qui le sont pour l'ensemble des programmes en question.

"Chaque détail est important, mais je pense que la nouvelle organisation nous aidera à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés pour tous les programmes sportifs dans lesquels on s'est engagés", confirme Bruno Famin. "La Formule 1, bien sûr, mais aussi les 24 Heures du Mans, et l'on ne développe pas un programme Endurance pour se battre en milieu de peloton. Comme en Formule 1, notre objectif est de se battre pour le titre mondial dès que possible. Ce ne sera pas demain en Formule 1, évidemment, car on sait que la marche est haute."

"Je resterai le directeur exécutif de Viry-Chatillon, où l'on développe l'unité de puissance F1 et d'autres projets de la marque. J'y suis maintenant depuis un peu plus d'un an et je pense que j'y ai une bonne gouvernance. Et le Covid nous a montré que l'on pouvait travailler efficacement à distance, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire avec Viry. Je vais bien sûr continuer à gérer Viry mais l'objectif sera d'améliorer la gestion de tous nos projets en sport automobile, dont la F1, en travaillant mieux à Viry, mieux à Enstone, et mieux ensemble. C'est l'une des clés, c'est certain."

Propos recueillis par Jonathan Noble