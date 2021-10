Alpine se donne quatre ans pour atteindre le sommet

Le retour d'Alpine (anciennement Renault) aux avant-postes continue de se faire attendre en Formule 1. Le constructeur tricolore restait sur sa meilleure saison depuis son retour en tant qu'écurie à part entière, ayant pris la cinquième place du championnat 2020 avec 181 points au compteur et trois podiums à son actif, mais il est manifestement bien difficile de transformer l'essai pour se hisser dans la hiérarchie.

L'an passé, Renault était au coude-à-coude avec McLaren, Racing Point et parfois Ferrari ; cette saison, cinquième à nouveau, Alpine reste solidement installé en milieu de tableau, tandis que McLaren et Ferrari ont pris la poudre d'escampette et ont désormais un cran d'avance. Bien sûr, la hiérarchie pourrait être chamboulée par l'arrivée de la nouvelle réglementation technique en 2022, un moment que l'équipe attend avec impatience depuis longtemps – mais elle établit manifestement ses objectifs à plus long terme.

"Nous avons un projet sur le long terme, l'objectif est d'atteindre un niveau de compétitivité qui nous place sur le podium aussi souvent que possible en 2024", déclare Laurent Rossi, PDG d'Alpine, pour le site officiel de la F1. "À partir de la cinquième place actuelle, on peut aisément établir un plan d'action. Cela va être un peu mieux chaque année. C'est un projet sur 100 courses, quatre ans, quatre saisons. À chaque course, nous devons progresser. Cela peut être des progrès que l'on voit en piste ou des progrès que l'on ne voit pas, tous les petits détails. L'idée est de ne jamais arrêter et de pouvoir voir que nous allons dans la bonne direction."

"L'an prochain, ce sera pile ou face. Tout ce que nous voulons est nous assurer d'avoir un niveau de performance satisfaisant au début, qui ne nous mette pas trop loin des avant-postes, et à partir de là, nous poursuivrons notre ascension du sommet."

Renault/Alpine a progressivement reporté et nuancé ses objectifs après le plan clair établi lors de son retour à l'aube de la saison 2016 : il s'agissait alors de monter sur le podium en 2018, de gagner en 2019 et de remporter le titre en 2020. Cyril Abiteboul, qui dirigeait alors l'équipe, avait reconnu un budget sous-estimé. Néanmoins, malgré des résultats qui ne sont pas à la hauteur de l'ambition initiale, l'avenir ne semble pas être remis en question.

"Nous ne sommes pas près de partir, nous sommes là pour progresser chaque année. Nous sommes là avec une ambition. Alpine fait partie de l'un des plus grands constructeurs au monde. En somme, Alpine aura un engagement sur le long terme", conclut Rossi, qui compte continuer de bâtir la marque Alpine autour de l'écurie de Formule 1.