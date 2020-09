Alpine en F1 : Renault mise sur l'avenir, pas sur la nostalgie

Dimanche dernier, Renault a officialisé le changement de nom de son écurie de Formule 1, qui deviendra Alpine dès la saison prochaine. Cette démarche s'inscrit dans la mise en place plus globale d'une nouvelle stratégie au sein du groupe Renault, avec le souhait de rendre chaque marque autonome et clairement identifiée sur un secteur. En choisissant Alpine pour la compétition, le Losange ravive inévitablement la flamme des nostalgiques, mais Luca de Meo assure que ce n'est pas ce facteur qui a déclenché une telle décision. D'autant que les succès sportifs d'Alpine en course automobile se sont écrits aux 24 Heures du Mans dans les années 70 et en rallye.

"Quand je suis arrivé dans l'entreprise, je voyais la marque Alpine comme quelque chose de très nostalgique", confie lui-même Luca de Meo, PDG du groupe Renault. "La nostalgie c'est bien, mais je crois que nous devons regarder vers l'avenir. Nous devons donc penser différemment et utiliser Alpine pour l'avenir, pas regarder il y a 50 ou 60 ans. S'il y a une opportunité commerciale, quelque chose qui colle avec ce que nous essayons de faire désormais, alors cela va changer un peu l'approche de l'Histoire [d'Alpine]."

Pour le nouvel homme fort du constructeur français, le passage de Renault F1 Team à Alpine F1 Team va bien au-delà d'un changement d'identité et de couleurs : il doit avoir des répercussions à moyen et long terme sur la partie produit.

"Nous voulons tôt ou tard des résultats ici [en F1], que nous pourrons observer ensuite dans l'entreprise [Alpine]", insiste-t-il. "Je pense que l'esprit d'Alpine donnera en quelque sorte un coup de fouet. Je sais aussi que, même si Renault est une marque magnifique, Alpine est encore plus adapté au monde de la Formule 1. Ça peut être encore mieux."

"Je crois fermement au fait que la Formule 1 devrait être un championnat de constructeurs avec des marques qui font rêver les gens, avec un lien possible entre le fait de courir le dimanche et de vendre le lundi. Un lien que le client peut percevoir dans la rue : en regardant des Ferrari, des Mercedes, et quelques noms glorieux comme Williams. L'arrivée d'Aston Martin l'année prochaine est une bonne chose pour la discipline."

À l'heure actuelle, Alpine produit un seul modèle de route depuis que la marque a été relancée il y a quelques années. Le choix du programme F1 vise également à élargir cette offre cliente à terme, avec l'espoir de voir des bons résultats permettre de franchir un nouveau cap.

"Je pense que ça assurera une meilleure énergie au sein des activités compétition", conclut Luca de Meo. "Parfois, dans une entreprise, il y a des hauts et des bas, et parfois les gens qui ne sont pas passionnés comme moi ont tendance à voir cela [la F1] comme un poste de dépenses. Je veux en faire quelque chose qui justifie le nouveau modèle commercial de l'entreprise."

Propos recueillis par Jonathan Noble