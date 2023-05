Alpine retrouve les points mais "ça ne suffit toujours pas" selon Ocon

Compte tenu de la situation comptable et morale d'Alpine avant le Grand Prix de Miami, voir les deux monoplaces tricolores dans les points outre-Atlantique a forcément de quoi être réconfortant. Pierre Gasly et Esteban Ocon le savent tous les deux, pourtant le discours est, dans le fond, quelque peu identique : le compte n'y est toujours pas et ce retour dans le top 10, avec six unités prises ce week-end, ne doit être qu'un pas sur le chemin du retour en grâce.

Parti cinquième sur la grille, Pierre Gasly a tout bien fait, à commencer par effacer rapidement Kevin Magnussen devant lui. Pensant tenir la sixième place, il a malheureusement dû baisser pavillon face à Lewis Hamilton et Charles Leclerc, et déplore une gestion du carburant trop coûteuse ainsi qu'un trafic malvenu après son arrêt au stand. La partition est donc rassurante mais perfectible.

"Il y a du positif, et il y a des choses à améliorer", résume-t-il au micro de Canal+. "On fait un bon départ, je suis en quatrième place au début, j'essaie de tenir un peu le rythme avec les voitures de devant. Mais ce n'était pas simple, on manquait un petit peu de performance pour se bagarrer avec les Mercedes et les Ferrari. On fait quand même une belle course."

"J'étais sixième jusqu'à quelques tours de la fin. On doit faire beaucoup de gestion de carburant sur les 10 ou 15 derniers tours, du coup Charles revient rapidement dans les rétros et on n'arrive pas à le garder derrière à quatre tours de la fin. C'est dommage, ça aurait été bien, mais bon, ça montre qu'on a quand même fait un gros pas en avant. On arrive à finir pas très loin de Charles et Lewis aujourd'hui, c'est quand même positif. Il va falloir continuer de progresser dans ce sens-là."

Une fin de course difficile pour Pierre Gasly à Miami.

"Quand je ressors [des stands], au début de mon deuxième relais avec les pneus durs, je perds un peu de temps dans la bagarre, à passer les autres voitures, mais c'est la course, c'est comme ça. Comme je l'ai dit, sur la fin on perd une à deux secondes sur les 15 derniers tours. On va voir ce qu'on aurait pu mieux faire, mais en tout cas ça fait du bien de marquer des points avec les deux voitures. Il y a du positif à retenir, on va continuer à pousser."

Ça ne suffit toujours pas, on n'est que dans les points, à la limite des points. Esteban Ocon

Déjà frustré par sa neuvième place en qualifications la veille, Esteban Ocon l'a été tout autant ce dimanche. Alpine a tenté une stratégie décalée en faisant partir son pilote en pneus durs, mais la récompense n'est pas venue. Il termine toutefois neuvième, derrière son coéquipier, avec de quoi dresser un constat qui souffle le froid et le chaud alors qu'Alpine revient désormais à hauteur de McLaren au championnat constructeurs.

"Je pense qu'on avait vraiment une bonne vitesse aujourd'hui", explique-t-il au micro de Canal+. "Malheureusement, ça ne nous sourit pas trop encore. On a essayé quelque chose de décalé, c'était un petit peu moins rapide que la stratégie normale. Mais il n'y a pas eu de Safety Car au bon moment, ou de choses qui auraient pu faire fonctionner cette stratégie. On finit neuvième, pas loin des positions de devant. Je pense qu'on aurait eu une autre qualif samedi, aujourd'hui on aurait pu marquer de gros points. C'est comme ça, ça se joue à pas grand-chose. En tout cas on peut être content de notre week-end, qui a été solide. Aujourd'hui, ça méritait plus une septième place qu'une neuvième."

"Ça ne suffit toujours pas, on n'est que dans les points, à la limite des points", prévient-il. "Il faut qu'on continue de progresser et qu'on arrive à accrocher les voitures de devant. Aujourd'hui je me suis battu avec Fernando [Alonso], avec Carlos [Sainz], que j'ai réussi à repasser une fois, mais ça ne suffisait pas, on n'avait pas assez de rythme pour les tenir. Il faut qu'on continue à cravacher et essayer de les rattraper."