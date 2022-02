Alpine : Le soutien technique de Renault peut nous aider à progresser

Après cinq saisons disputées sous le nom Renault, l'équipe d'Enstone a été rebaptisée Alpine l'an dernier, troquant son emblématique livrée jaune et noire pour une robe bleue. Il y a également eu du changement en interne puisque Laurent Rossi a pris les rênes de l'équipe à la place de Cyril Abiteboul. Classé cinquième du championnat constructeurs avec deux podiums dont une victoire, Alpine s'est fixé pour objectif d'occuper la tête de la grille d'ici cinq ans.

Et bien qu'il soit conscient de l'écart de performance avec les top teams actuels, Mercedes et Red Bull, Rossi a de bonnes raisons de croire qu'Alpine peut briller dans la nouvelle ère du championnat grâce au soutien financier et technique de Renault.

"Nous avons la stabilité qu'offre le groupe Renault avec un financement constant pendant cinq à dix ans, et aussi les actifs", a-t-il expliqué. "La Formule 1 s'éloigne de plus en plus des essais physiques, avec de plus en plus de simulations et d'analyses de données. Au sein du groupe Renault, nous avons des scientifiques de l'apprentissage automatique d'IA, d'une qualité de premier ordre, qui est utilisée depuis 20 ans dans la fabrication, le marketing, partout."

"Nous pouvons faire appel à eux et les avoir à bord pour nous aider à appliquer la nouvelle couche de stratégie par exemple, pendant la course, ou d'analyse de données. Toutes ces choses peuvent nous aider à combler l'écart et, potentiellement, dépasser les autres [équipes]. Nous voulons gagner des courses et possiblement un championnat, d'ici fin 2024 ou 2025, cela dépend de la fin de la période des règles actuelles."

Alpine a inscrit 155 points l'an passé, le deuxième meilleur score du groupe Renault depuis son retour, en 2016

Au-delà de l'appui que peut offrir Renault sur le plan technique, Rossi se montre optimiste pour l'avenir en raison de la mise en place en 2021 du plafond budgétaire. Désormais, toutes les équipes doivent opérer sous une limite fixée cette année à 140 M$.

"Je crois que nous avons tous les outils pour y parvenir dans l'environnement spécifique", a-t-il ajouté au sujet des objectifs d'Alpine. "Nous réinitialisons la performance [avec les nouvelles règles] : tout le monde repart de zéro et nous travaillons avec les mêmes contraintes. Et même si certaines [équipes] sont liées ou ont de meilleures ressources, nous ne nous cachons pas derrière un chiffre puisque c'est plus ou moins le même jeu. Donc pour nous, ça devient plus facile de nous battre."

"Ce n'est pas comme si nous mettions 200 M$ et eux 500 M$. Plus ou moins 200 M$, ça va, on peut le faire. Ensuite, nous pouvons tirer parti de l'expérience acquise pendant cinq ans en Formule 1 en tant qu'équipe d'usine, avec le moteur et le châssis. Nous pouvons faire un bien meilleur travail d'intégration d'un moteur puissant dans le châssis."

