Alpine a tenté de "faire tenir six journées d'essais en trois"

Au cours des trois journées d'essais hivernaux organisées à Bahreïn en cette fin de semaine, Alpine a fait partie des écuries les plus assidues en piste. S'il est toujours difficile de tirer des conclusions claires après de tels essais, où chaque écurie mène sa barque sans se préoccuper de la concurrence, la structure tricolore peut au moins se satisfaire d'avoir mené son programme dans sa totalité et sans rencontrer de contretemps. Après une journée complète pour Esteban Ocon vendredi, et le même menu pour Fernando Alonso samedi, les deux pilotes titulaires se sont partagé le roulage de ce dimanche : la matinée pour le Français, l'après-midi pour l'Espagnol.

C'est ainsi que la centaine de tours bouclée aujourd'hui est venue porter à 396 le total de l'écurie, soit 2143 kilomètres parcourus en trois jours. Ce dimanche matin, Esteban Ocon a tourné en 1'31"310 avec les pneus C3, avant que Fernando Alonso ne signe un chrono de 1'30"318 avec les pneus C4. Pour Alpine, cette ultime journée consistait en un roulage intensif, avec notamment l'expérimentation de certains réglages autour de l'équilibre de la voiture et de son set-up en fonction de la charge de carburant pour les courts et longs relais. Les troupes d'Enstone ont maintenant quelques jours pour analyser en profondeur les nombreuses données récoltées.

Concernant la préparation des deux pilotes, elle est d'une équité parfaite puisque tous les deux auront passé précisément 206 tours au volant de l'A521 si l'on tient compte du shakedown dont s'est chargé Esteban Ocon la semaine dernière à Silverstone. La satisfaction première reste d'avoir engrangé ces tours alors que le premier défi à relever était de boucler une préparation dans un cadre très restrictif, puisque jamais il n'y avait eu si peu de journées d'essais hivernaux avant une saison.

"C'étaient des essais très solides pour nous", se félicite d'ailleurs Marcin Budkowski, directeur exécutif d'Alpine. "Nous avions un programme intense, en essayant presque de faire tenir six journées d'essais en trois. Nous avons tout accompli sans rencontrer de problèmes significatifs. Notre programme s'est essentiellement concentré sur des tests aérodynamiques, surtout dans le domaine affecté par les changements réglementaires, afin d'explorer des directions de réglages et d'habituer les pilotes à la nouvelle voiture pour qu'ils soient en confiance."

"L'équipe a fait de l'excellent travail sur la piste, et a bénéficié d'un soutien sans faille des usines [d'Enstone et de Viry-Châtillon]. Nous avons atteint notre objectif avec 130 tours par jour, et nous avons fait de bons progrès en performance sur les trois jours. Chaque équipe avait son propre programme, donc nous ne verrons pas ce que chacun a entre les mains avant le premier Grand Prix, dans deux semaines. Ceci étant dit, nous nous concentrons sur nous-mêmes et nous nous sentons bien préparés pour le début de la saison."

Alonso est "au top de sa forme"

Ces essais hivernaux étaient également précieux pour mettre la touche finale à l'intégration de Fernando Alonso dans l'écurie, lui qui fait son grand retour en Formule 1 cette année.

"Fernando est avec nous depuis quelques mois maintenant, il a fait quelques apparitions en piste l'an dernier", rappelle Marcin Budkowski. "Il est venu dans le simulateur. Bien sur, en début d'année, sa préparation a été un peu perturbée par son accident [de vélo] et par le fait que voyager pour venir en Grande-Bretagne est particulièrement difficile en ce moment."

"Il était dans le simulateur en début de semaine avant de venir ici, donc il est très impliqué avec les ingénieurs et sur le développement de la voiture. Il a commencé à faire du simulateur pour nous aider sur le projet 2022, donc il est déjà très investi. Au circuit, il apporte une énorme expérience ainsi que ses connaissances des interactions avec les ingénieurs. C'est d'une très grande aide pour préparer la saison. Il est au top de sa forme."