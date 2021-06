Les deux Alpine dans le top 5 au Red Bull Ring

À l'issue des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Styrie, les deux Alpine sont dans le top 5. Avec des chronos en 1'03"790 et 1'03"827, Esteban Ocon et Fernando Alonso se sont classés troisième et cinquième au terme des EL2, seul Max Verstappen les distançant nettement. Bien évidemment, il sera difficile de se maintenir à ce niveau en qualifications et en course pour l'écurie classée septième au championnat des constructeurs, et Ocon se garde de crier victoire trop tôt.

"C'était un vendredi chargé durant lequel nous avons abordé beaucoup de sujets", commente le Normand. "C'est positif de voir les deux voitures confortablement installées dans le top 10, mais nous ne sommes que vendredi et nous devons rester concentrés et continuer à travailler sur les domaines où nous pouvons progresser. C'était toutefois une journée productive et nous attendons demain avec impatience. C'est agréable d'être troisième sur la feuille des temps et d'entendre 'tu es premier' à la radio un court instant, mais ce n'était que les EL2 et les choses ne compteront vraiment qu'à partir de demain."

Fernando Alonso, pour sa part, est convaincu que le meilleur reste à venir et espère s'illustrer en qualifications, lui qui n'a jamais fait mieux que neuvième dans cet exercice depuis le début de la saison.

"C'était un vendredi positif", déclare Alonso. "Nous nous attendions tous à une séance d'essais libres sur une piste humide, mais le temps est resté sec et nous avons pu effectuer notre programme normal. La voiture a immédiatement offert de bonnes sensations en EL1 et je pense que notre rythme peut être encore meilleur car nous n'avons pas réussi à tout aligner. Cela me donne confiance avant les qualifications demain, donc j'espère que nous serons très compétitifs ce week-end."

Quant au directeur de la compétition Davide Brivio, il se satisfait que l'écurie ait pu mener son programme à bien avec un total de 145 tours parcourus malgré la menace d'une pluie qui ne s'est jamais matérialisée.

"C'était une journée productive. Nous attendions de la pluie dans l'après-midi, donc nous avons dû nous adapter et faire preuve de flexibilité sur notre programme, mais nous avons pu faire tout ce que nous voulions, y compris de longs relais avec différents composés pour collecter beaucoup d'informations à analyser. Bien sûr, il devrait être possible de faire mieux, mais le rythme de course et de qualifications semble plutôt bon pour nos deux pilotes et nous nourrissons de bons espoirs pour samedi et dimanche", conclut Brivio.