Alpine travaille pour 2024 et "compromet sûrement un peu" Las Vegas

Sur un tracé de Las Vegas certes inconnu mais n'offrant pas les meilleures prédispositions à l'Alpine A523, Alpine a apporté des pièces spécifiques à la future A524 pour préparer la saison prochaine. Un temps menacé par la rocambolesque première journée, ce travail a pu être mené, essentiellement sur la monoplace de Pierre Gasly. Quant à Esteban Ocon, il a pu partcipier aux EL2 grâce au gros travail fourni par ses mécaniciens en changeant son châssis, lui qui a, comme Carlos Sainz, heurté une plaque d'égout quelques minutes après le début du roulage en EL1.

"Chaque tour est crucial sur un nouveau circuit et il nous fallait nos deux voitures sur toute l’heure et demie de la séance, où nous avons également expérimenté certains éléments pour l’A524", indique le directeur technique Matt Harman, soulagé d'avoir vu les EL2 être rallongés et se tenir malgré un horaire plus inhabituel que jamais, entre 2h30 et 4h du matin.

"Il y a quelques expérimentations que l'on tente ce week-end. Elles s'articulent autour du travail que l'on a effectué récemment et qui nous a permis de détecter la direction que l'on voulait prendre. On a fait fabriquer des pièces par l'usine, car je voulais essayer quelque chose de particulièrement différent ici. Et j'ai hâte de voir ça."

"Vous ne le verrez pas dans les chronos, mais on le verra dans les données. Et je pense que c'est une chose supplémentaire qui nous aidera dans la direction aérodynamique, les sensibilités, les pondérations aéro de la voiture, mais aussi pour certains des systèmes mécaniques à l'arrière de la voiture qui contrôlent vraiment la manière dont elle peut se comporter dans les virages."

Sur le plan de la performance pure, Alpine est jusqu'ici en souffrance, puisque Pierre Gasly s'est classé 15e de la deuxième séance juste devant Esteban Ocon. Un roulage "assez compliqué" selon le premier cité, qui insiste lui aussi sur des perspectives plus lointaines.

"De mon côté du garage, on fait des expériences pour la voiture de l'an prochain, alors on teste différents réglages et on essaie d'obtenir des réponses et une direction à suivre pour l'an prochain", explique-t-il. "C'est intéressant, ce n'est pas le plus confortable qui soit pour l'instant, mais on espère en tirer quelque chose."

"Je pense qu'on ne travaille pas vraiment sur cette piste en particulier, alors on compromet sûrement un peu ce week-end, mais on sait que c'est pour un objectif plus important – principalement pour l'an prochain. On essaie d'optimiser ce dont on dispose autant que possible."

Esteban Ocon, pour sa part, a vécu une soirée "intense et riche en émotions", mais il a bel et bien pu reprendre le volant alors que sa monoplace était endommagée au niveau de la partie avant du plancher et du soubassement du châssis après l'incident des EL1.

"Ma voiture a subi de gros dégâts après avoir heurté une plaque d’égout dans les premiers tours", déplore le pilote tricolore. "On a donc dû changer le châssis. Un immense bravo à l’équipe d’avoir tout réparé si rapidement, juste à temps pour la deuxième séance qui avait été retardée. Les EL2 ont été linéaires, nous avons essayé plusieurs choses tout en prenant la mesure des pneus et des conditions de piste. J’apprécie ce circuit et il devrait offrir des qualifications et une course passionnantes."