Alpine a trouvé l'origine de ses problèmes de fiabilité

Alpine a trouvé les causes de ses problèmes de fiabilité survenus lors des deux derniers Grands Prix, à Silverstone puis à Spielberg. Lors du Grand Prix d'Autriche le week-end dernier, Fernando Alonso a été victime d'un problème sur la grille de la course sprint, l'empêchant de prendre le départ. Sur le moment, Alpine suspectait une défaillance de l'unité de contrôle électronique (ECU), pièce standard commune à toutes les écuries. Les investigations menées depuis à Enstone ont toutefois mis en lumière une autre origine, dont l'écurie française est directement responsable.

"À ce moment-là, on pensait que c'était une défaillance de l'ECU", admet auprès de Motorsport.com Otmar Szafnauer, directeur de l'écurie. "On l'a ramené à l'usine et on a pu reproduire le problème. Et ça ne venait pas de l'ECU. C'est un boîtier qui l'alimente. L'ECU était OK, mais pas le boîtier qui l'alimente. Et si on ne l'alimente pas, on a l'impression que l'ECU est mort. Toutes les indications que l'on avait disaient que l'ECU était défaillant, mais on ne savait pas que le boîtier d'alimentation ne fonctionnait pas. Et c'est une pièce Alpine."

À Silverstone une semaine plus tôt, c'est un problème de pompe à essence qui a contraint à Esteban Ocon à l'abandon. Un souci qui s'est reproduit sur le Red Bull Ring dans le tour de décélération après l'arrivée de la course sprint, et qui provient d'une pompe haute pression fournie par Bosch à toutes les équipes du plateau. Sauf que là encore, ce n'est pas la pièce standard qui est directement en cause mais un correctif mis en place par Alpine après des problèmes déjà rencontrés en début d'année.

"Le problème de la pompe à carburant, c'est que l'on a rencontré des défaillances au banc d'essai", explique Otmar Szafnauer. "Par conséquent, on a essayé de résoudre ces problèmes nous-mêmes, car la version standard de Bosch ne fonctionnait pas dans une F1, puisque c'est une pièce de voiture de série. Plusieurs équipes ont rencontré ce problème, et Ferrari et nous avons obtenu une dérogation de la FIA pour appliquer nos propres correctifs. On a donc suivi notre propre chemin pour régler le problème Bosch."

"Notre solution a très bien fonctionné lors des neuf premiers Grands Prix. On n'avait aucun problème, ni au banc d'essai ni en piste. Puis il s'est passé quelque chose, probablement avec différentes charges, ou pour une autre raison. Et ça a commencé à tomber en panne. Bosch a aussi apporté des améliorations depuis le début, ils ont apporté des changements pour améliorer la connexion électrique. Certaines écuries ont utilisé la version améliorée de Bosch, et deux équipes utilisaient leurs propres solutions. On travail sur une nouvelle solution pour le Grand Prix de France, et en même temps on explore ce que Bosch a fait récemment pour corriger son problème initial."

Propos recueillis par Adam Cooper

