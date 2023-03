Alpine veut "un week-end sans erreurs" et deux pilotes dans les points

Après s'être contenté de deux points au goût amer à Bahreïn, même s'ils ont récompensé la belle remontée de Pierre Gasly, Alpine attend beaucoup plus du deuxième rendez-vous de la saison, à Djeddah. Le Grand Prix d'Arabie saoudite doit permettre à l'écurie d'Enstone d'y voir plus clair dans sa situation au sein du peloton, mais également d'éradiquer les erreurs qui ont compromis les chances d'Esteban Ocon à Sakhir.

"Le dimanche d’Esteban doit rester un incident isolé", prévient d'ailleurs Otmar Szafnauer, directeur de l'écurie tricolore. "C’était l’aboutissement d’une série de fautes, tant de sa part que sur le plan opérationnel, et son côté du garage rebondira sans aucun doute en Arabie saoudite. À l’heure actuelle, nous savons que l’A523 a du potentiel. Nous n’avons pas encore pu tout exploiter au maximum et nous avons du travail pour y parvenir."

"J’aimerais assister à un week-end fluide de la part de l’écurie, sans erreurs opérationnelles et avec les deux voitures bien ancrées dans les points. Il sera intéressant d’observer la hiérarchie sur un circuit complètement différent de ce que nous avons pu connaître jusqu’ici et je crois fermement que nous en avons davantage à offrir."

Esteban Ocon veut rapidement passer à autre chose.

C'était probablement la pire course de ma carrière. Esteban Ocon

Esteban Ocon ne s'en cache pas, il a sa part de responsabilité dans le cauchemar vécu à Bahreïn, où il avait pourtant atteint la Q3 en qualifications. Le pilote français veut se ressaisir sans attendre sur un tracé saoudien qu'il affectionne et où il avait terminé au pied du podium en 2021.

"C’est probablement la pire course de ma carrière à ce jour en Formule 1, compte tenu du déroulement du dimanche", admet-il en ressassant le calvaire de Bahreïn. "Mes efforts ont malheureusement été compromis d’entrée de jeu avec l’infraction sur la grille de départ, et tout est alors allé de mal en pis. Le plus important est d’apprendre de nos erreurs et de veiller à ce qu’elles ne se reproduisent plus. L’écurie et moi tournons la page ensemble et c’est pourquoi nous avons hâte d’être à Djeddah."

L'un des enjeux pour Alpine ce week-end sera notamment de travailler sur le rythme pur en qualifications, qui a fait défaut jusqu'ici, par opposition à des longs relais à chaque fois rassurants.

"Il y a beaucoup de points positifs dont nous pouvons tous tirer profit", assure Esteban Ocon. "De mon côté, c’était bien de commencer l’année en atteignant la Q3. Je pense aussi qu’il y en a plus à venir de notre part avec peu d’essence embarquée, donc voyons ce que nous pouvons faire ce samedi. Comme je l’ai dit, notre rythme de course était solide et nous avions la performance nécessaire pour que les deux monoplaces soient dans les points. Ce sera l’objectif à Djeddah."

