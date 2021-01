La F1 a "des alternatives possibles" si le COVID-19 menace des GP

Désormais à la tête de la Formule 1, où il a pris la succession de Chase Carey, Stefano Domenicali a fait le point sur la situation du calendrier pour la saison 2021. Après avoir réussi le tour de force d'organiser un championnat de 17 Grands Prix l'an dernier malgré la crise du coronavirus, la discipline doit faire face à des problématiques similaires pour les mois à venir, avec une incertitude toujours grande sur la tenue ou non de certains Grands Prix.

La semaine dernière, la F1 a déjà réagi en modifiant le calendrier 2021, déplaçant notamment le Grand Prix d'Australie en fin de saison, reportant le Grand Prix de Chine à une date non définie et désignant le Grand Prix de Bahreïn comme manche d'ouverture du prochain exercice. Malgré certaines rumeurs autour des épreuves urbaines, qui ont mené il y a deux jours à un démenti des promoteurs du Grand Prix de Monaco, la situation demeure aujourd'hui inchangée. Néanmoins, Stefano Domenicali dit avoir conscience du contexte très particulier avec lequel il faut composer. L'Italien l'assure, la catégorie reine saura s'adapter si nécessaire.

"Ce que je peux dire, c'est que nous sommes quotidiennement en contact avec tous les organisateurs, car nous savons que la pandémie est toujours là, nous le savons très bien", explique Stefano Domenicali au micro de Sky Sports. "C'est pour cela que nous avons déplacé l'Australie au calendrier. Mais jusqu'à présent, l'information que nous avons est que tout le monde voudrait s'en tenir au plan. Bien sûr, nous devons être suffisamment flexibles pour comprendre que, peut-être durant la première partie de la saison, nous pourrions avoir des Grands Prix sans public ou avec une affluence restreinte."

"Mais ce que je peux assurer à nos supporters, à nos fans, c'est que nous voulons vraiment faire en sorte que la saison ait lieu. Nous avons un engagement, nous voulons en tenir compte. Nous avons des alternatives possibles mais jusqu'à maintenant, personne ne nous a communiqué une information différente de celle que nous avons partagée. Il n'y a aucune raison de mentir, il n'y a aucune raison de dire quelque chose qui n'est pas vrai ou correct. C'est ce que nous savons aujourd'hui, mais nous savons à quel point la pandémie a évolué donc nous devons être prêts à adopter une approche flexible pour la saison."

Interrogé sur le calendrier de 23 Grands Prix mis en place par Liberty Media, Stefano Domenicali reconnaît qu'il s'agit d'un nombre conséquent "en termes de quantité, d'attention et d'investissement des gens" mais qu'il ne s'agit pas d'un chiffre figé pour l'avenir. Comprendre que celui-ci pourrait même être revu à la baisse de manière naturelle si la F1 est "capable d'offrir un produit incroyable" et de se permettre des rotations entre certaines manches. "Nous prévoyons d'y réfléchir attentivement cette année, et d'être prêts lorsque le monde redeviendra normal", promet Domenicali.

Calendrier provisoire F1 2021