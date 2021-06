Schumacher progresse grâce à son amitié avec Vettel

Déjà très proche de Sebastian Vettel lorsque le pilote allemand était encore employé par Ferrari, Mick Schumacher est devenu cette saison l'adversaire du quadruple Champion du monde à la suite de sa titularisation en Formule 1, au sein de Haas. La rivalité entre les deux hommes ne dépasse pas les limites de la piste néanmoins, et à plusieurs reprises les caméras ont pu immortaliser des moments de complicité entre Vettel et Schumacher dans le paddock.

Bien sûr, cette "amitié" en rappelle une autre mêlant Michael Schumacher, au crépuscule de sa carrière, et celui que l'on surnommait Baby Schumi dans ses jeunes années, et qui était en passe de dominer le début des années 2010. Sa relation actuelle avec Mick Schumacher est donc lourde de sens.

Le lauréat 2020 de la Formule 2 révèle que Vettel l'a pris sous son aile en lui donnant de précieux conseils dans l'espoir de le voir accélérer sa progression en tant que pilote. "Évidemment, nous sommes en compétition mais néanmoins, j'ai un énorme respect pour [Vettel]", assure Schumacher. "Et je pense que nous pouvons appeler cela une amitié, ce qui est vraiment super. Il a une grande expérience et il y a tellement de choses que je peux apprendre de lui."

"[Vettel] m'a donné beaucoup de conseils. La plupart d'entre eux sont secrets mais le plus grand conseil qu'il m'a donné est de ne jamais oublier pourquoi je suis ici : parce que j'aime ce sport. Et je pense qu'une fois que vous perdez cet amour, vous n'êtes plus au bon endroit. Donc je profite, je fais le plus beau métier du monde. Et je pense que c'est génial d'avoir quelqu'un comme lui pour me conseiller."

Les conseils d'un quadruple Champion du monde sont en effet très précieux pour un jeune rookie faisant ses débuts au volant de l'une des monoplaces les moins compétitives du plateau. Mis en difficulté par sa Haas VF-21, Schumacher peut aussi compter sur son équipe, qui s'est montrée très compréhensive et à l'écoute en ce début de saison, même en cas d'erreur de pilotage.

Selon le fils de Michael Schumacher, l'environnement sain qui règne chez Haas contribue fortement à son développement et à l'amélioration de sa pointe de vitesse en piste. "L'équipe m'aide beaucoup dans mon développement mais aussi dans ma confiance. Ils ont vraiment foi en nous, les pilotes. Et c'est ce lien en train de se nouer qui va faire la différence sur la feuille de temps. Parce que la connexion avec l'équipe est si forte que l'on trouvera toujours de quoi améliorer son tour", estime-t-il.

"Nous construisons [cette relation] chaque jour, chaque fois que nous nous voyons. Et même lorsque nous ne nous voyons pas, nous continuons à le faire, parce que nous avons des réunions en coulisses que les gens ne verront probablement jamais. Le travail est quotidien, nous devons encore nous améliorer et cela fera notre force à l'avenir."

