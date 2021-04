L'ancien pilote Jaime Alguersuari reprend la compétition

Après que Toro Rosso ait montré à Jaime Alguersuari et son équipier Sébastien Buemi la porte de sortie de l'écurie aujourd'hui connue sous le nom d'AlphaTauri, en 2011, le pilote espagnol a passé deux ans à développer les gommes utilisées par Pirelli en catégorie reine et a disputé la saison inaugurale de Formule E avec Virgin Racing avant de raccrocher son casque en 2015, à l'âge de 25 ans seulement.

S'étant éloigné des circuits pour mieux se rapprocher des platines, sous le nom de scène Squire, la carrière musicale d'Alguersuari a été interrompue au début de l'année dernière, la pandémie de COVID-19 l'empêchant de partir en tournée ou de se produire dans des festivals.

Le champion de Formule 3 britannique en 2008 a ainsi tué le temps en karting, là où sa carrière de pilote de course a débuté. Et Squire semble être à nouveau tombé amoureux du sport automobile puisqu'il vise un retour à la compétition, lors de la finale du Championnat du monde KZ 2021, qui aura lieu à Kristianstad, en Suède.

En 2013, pour la finale du même championnat disputée en France, à Varennes sur Allier, Alguersuari avait fini neuvième d'une épreuve remportée par Max Verstappen devant Charles Leclerc. Aujourd'hui âgé de 30 ans, l'Espagnol a indiqué à Motorsport.com que "[sa] vision de la course était très différente aujourd'hui" que lors de ses 20 ans et il espère que ce retour l'aidera à fermer "une parenthèse émotionnelle qui n'est toujours pas close".

"J'ai testé des karts et j'ai eu des sensations que je n'avais pas ressenties depuis très longtemps", a-t-il déclaré. "Quand j'ai commencé à courir, je souriais dans mon casque, je conduisais par pur amour. Maintenant, quand je suis sur un kart, j'ai les mêmes sensations. Alors je me suis demandé pourquoi je ne pourrais pas être de retour dans une situation où je serais compétitif et animé par la passion."

"Après la F1, ça a été très dur. Je ne voulais plus entendre parler de course lorsque j'ai pris ma retraite. Je n'ai regardé aucun Grand Prix parce que c'était difficile d'accepter ce qui s'était passé. Mais maintenant que j'ai surmonté tout cela, le temps rend les choses plus faciles."

Alguersuari a souligné qu'il ne se fixe actuellement aucun autre objectif que celui de s'amuser. En revanche, l'ancien pilote de Formule 1 aura besoin d'être compétitif pour envisager un éventuel retour aux courses de voitures.

"Si je ne suis pas au niveau que j'attends, à savoir être dans le top 10 des meilleurs pilotes de karting dans le monde, je ne ferai pas de retour officiel", affirme-t-il. "Je sens que j'ai la vitesse et ces sensations qui m'ont poussé à perfectionner mon pilotage. Si je ne ressentais rien de tout cela, je n'aurais même pas essayé [de revenir]."

partages