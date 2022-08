"Andretti se fait beaucoup entendre" : la F1 debout sur les freins

Patron de la Formule 1, Stefano Domenicali persiste et signe quant aux doutes entourant l'intérêt qu'aurait une arrivée d'Andretti dans la discipline. L'équipe américaine clame son envie de rejoindre la grille et assure pouvoir respecter toutes les obligations financières pour y parvenir, mais la réciproque n'est clairement pas au rendez-vous depuis que ce projet a été annoncé. Le championnat, bien qu'ouvert à une 11e écurie, se montre particulièrement satisfait avec les dix engagés actuels et ne ressent pas le besoin d'un profil comme celui de la structure américaine.

"Aujourd'hui, dans l'état actuel où se trouve la F1, ce n'est pas un problème de quantité, où l'on peut voir une augmentation de la valeur en F1", se défend Stefano Domenicali sur la question de la candidature d'Andretti. "C'est une question de compréhension, non seulement de ceux qui ont une voix plus forte, mais aussi des autres, car Andretti a fait du bruit autour de sa demande. Il y en a d'autres qui ont fait différemment."

"L'évaluation ne concerne donc pas qu'Andretti, elle se fait avec les autres qui respectent le silence et essaient d'être plus productifs en démontrant qui ils sont et en respectant le protocole que nous avons mis en place. Comme je l'ai toujours dit, je ne crois pas qu'aujourd'hui le problème soit d'avoir plus d'équipes qui donnent plus de valeur au championnat. Mais il y a un protocole à respecter. Et tout le monde, y compris Andretti, le suit. C'est la situation aujourd'hui. Je ne vois aucun changement. Et je ne peux pas dire si c'est oui ou non."

"Je connais très bien Mario [Andretti], depuis longtemps. Il essaie de présenter son idée de la manière qu'il pense être la bonne. Mais comme vous le savez, il y a une gouvernance en place. Et la décision doit suivre le protocole en place. Et Mario et Michael [Andretti] se font beaucoup entendre. J'ai souvent parlé avec eux, vous pouvez l'imaginer. On doit respecter ça."

Pour les dirigeants de la Formule 1, le besoin du nombre ne se fait pas sentir, y compris si le fait d'aligner plus de dix écuries permettrait de se prémunir de l'éventuelle défection, à terme, d'un constructeur qui mettrait brutalement fin à son engagement dans la catégorie reine.

"Aujourd'hui, ce n'est pas un problème", insiste Stefano Domenicali. "C'est l'inverse qui se produit. On est dans la même situation que pour les Grands Prix, il y a plus de gens qui veulent s'engager, et de loin, que de gens qui veulent partir. Car il y a l'intérêt de nombreux constructeurs, mais aussi de beaucoup d'équipes, et les écuries actuelles peuvent discuter et négocier avec eux si elles se sentent faibles ou si elles estiment qu'elles n'ont pas d'avenir. C'est une valeur supplémentaire pour ceux qui sont là que de savoir qu'autour d'eux, il y a des constructeurs ou d'autres équipes qui veulent venir. Selon moi, c'est quelque chose qui va évidemment renforcer la valeur de la F1."

Propos recueillis par Adam Cooper